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Китай запланировал строительство самой мощной солнечной электростанции в мире

Китайская государственная энергетическая компания China Three Gorges Renewables Group в сентябре 2024 года приступит к строительству солнечной электростанции ​​мощностью восемь гигаватт. Она будет расположена в Ордосе на пустынном плато в Северном Китае на юге автономного региона Внутренняя Монголия, примерно в 300 километрах от Пекина.

Одна из солнечных электростанций, построенных в Китае / © China Three Gorges Renewables Group

Чтобы оценить мощность будущей солнечной электростанции стоит отменить, что три крупнейшие солнечные электростанции в мире по мощности — это китайские солнечные электростанции Ningxia Tenggeli и Golmud Wutumeiren мощностью три мегаватта каждая, а также солнечная электростанция мощностью три с половиной гигаватта в Урумчи (городской округ в Синьцзян-Уйгурском автономном районе).

Ввод в эксплуатацию солнечной электростанции в Ордосе запланирован на июнь 2027 года.