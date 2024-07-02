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Австралийский спутник запечатлел российский аппарат «Ресурс-П» № 1 до разрушения

Космический аппарат австралийского стартапа HEO Robotics сделал снимок старого российского спутника «Ресурс-П» № 1 незадолго до того, как тот распался более чем на 100 фрагментов.

Спутник «Ресурс-П» № 1, сфотографированный 10 марта 2024 года / © HEO Robotics

«Ресурс-П» № 1 запустили в 2013 году, а в 2022-м вывели из эксплуатации.

На прошлой неделе Космическое командование Вооруженных сил США сообщило, что 26 июня 2024 года «Ресурс-П» № 1 разрушился на низкой околоземной орбите. Позже эту информацию подтвердили в «Роскомосе». Что произошло с аппаратом «Ресурс-П» № 1 — неизвестно.

Проанализировав фотографии аппаратов «Ресурс-П» № 1, 2 и 3, специалисты HEO Robotics заметили, что у «Ресурса-П» № 1 за три месяца до разрушения солнечные батареи были развернуты не в штатном положении, что в принципе неудивительно, так как аппарат на тот момент уже не функционировал примерно два года.