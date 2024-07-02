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Австралийский спутник запечатлел российский аппарат «Ресурс-П» № 1 до разрушения
Космический аппарат австралийского стартапа HEO Robotics сделал снимок старого российского спутника «Ресурс-П» № 1 незадолго до того, как тот распался более чем на 100 фрагментов.
«Ресурс-П» № 1 запустили в 2013 году, а в 2022-м вывели из эксплуатации.
На прошлой неделе Космическое командование Вооруженных сил США сообщило, что 26 июня 2024 года «Ресурс-П» № 1 разрушился на низкой околоземной орбите. Позже эту информацию подтвердили в «Роскомосе». Что произошло с аппаратом «Ресурс-П» № 1 — неизвестно.
Проанализировав фотографии аппаратов «Ресурс-П» № 1, 2 и 3, специалисты HEO Robotics заметили, что у «Ресурса-П» № 1 за три месяца до разрушения солнечные батареи были развернуты не в штатном положении, что в принципе неудивительно, так как аппарат на тот момент уже не функционировал примерно два года.
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Необычный биологический вид, по оценке авторов новой научной работы, пригоден для заселения четвертой планеты без каких-либо предварительных условий — уже в том виде, в котором он существует сейчас. Поскольку речь идет о фотосинтетическом организме, он способен нарабатывать существенное количество кислорода. Интересно, что кандидат на терраформирование Марса сохранил жизнеспособность после месяца в жидком азоте.
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