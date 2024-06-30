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Николай Головин
Николай Головин
26 минут назад
Рейтинг: +185
Посты: 359

Представлен новый гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25

Организаторы чемпионата гоночной серии электрических внедорожников Extreme E представили новый гоночный автомобиль Pioneer 25, работающий на водородных топливных элементах.

Сообщество
# гонки
# транспорт
Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E
Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E

Новый внедорожник получил силовой агрегат мощностью 550 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет почти 200 километров в час, Pioneer 25 способен преодолевать подъемы до 53º.

Первые публичные испытания характеристик Pioneer 25 пройдут в Шотландии 13-14 июля 2024 года.

Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E
Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E
Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E
Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E
Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E
Гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25 / © Extreme E
© Extreme E
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