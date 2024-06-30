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Представлен новый гоночный внедорожник на водородном топливе Pioneer 25
Организаторы чемпионата гоночной серии электрических внедорожников Extreme E представили новый гоночный автомобиль Pioneer 25, работающий на водородных топливных элементах.
Новый внедорожник получил силовой агрегат мощностью 550 лошадиных сил и способен разгоняться до 100 километров в час за 4,5 секунды. Его максимальная скорость составляет почти 200 километров в час, Pioneer 25 способен преодолевать подъемы до 53º.
Первые публичные испытания характеристик Pioneer 25 пройдут в Шотландии 13-14 июля 2024 года.
Колорадский жук Leptinotarsa decemlineata — один из самых злостных вредителей сельского хозяйства, который специализируется на картофеле и других пасленовых. Будучи родом из Скалистых гор, за последние 100 лет жук завоевал большую часть Северного полушария и сейчас осваивается в Китае. Свыше 50 различных пестицидов не смогли остановить картофельного вредителя, поэтому для борьбы с ним ученые прибегли к избирательной генетической технологии — РНК-интерференции.
В новой работе математики из Великобритании предположили, что отсутствие мужской лактации и грудного вскармливания у плацентарных млекопитающих — эволюционная стратегия, не связанная с неопределенностью биологического отцовства и конкуренцией. По их мнению, причинами такого разделения обязанностей родителей могут быть живорождение и опасность передачи микробиома молока, которые вместе генерируют соответствующее эволюционное давление отбора.
Гребневики внешне похожи на медуз, хотя не относятся к их близким родственникам. Это самостоятельный своеобразный тип, который отделился от прочих животных на заре эволюции. Многие гребневики при всей простоте и «мягкотелости» способны жить при очень высоком давлении — под четырехкилометровым слоем океанической воды. Новое исследование, опубликованное в Science, описало уникальные адаптации глубоководных гребневиков на уровне молекул.
Российские ученые узнали, что орфографическая чувствительность может развиться в подростковом возрасте
Ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН и НИУ ВШЭ выяснили, как формируются основы грамотности. Для этого они сравнили процессы распознавания ошибок в трех возрастных группах: у детей 8–10 лет, подростков 11–14 лет и взрослых. Эксперимент показал, что орфографическая чувствительность у ребенка появляется в начальной школе и продолжает развиваться как минимум до 14 лет. До этого возраста дети хуже, чем подростки и взрослые, распознают ошибки в словах.
Тревога из-за неизвестности оказалась связана с субъективной оценкой опасности. При этом уровень такой тревоги может меняться с течением времени, выяснили ученые из США.
В Темные века на самом юге Британии существовало христианское государство, сумевшее долго сопротивляться англосаксонскому завоеванию острова.
Ученые из Китая и Бельгии воссоздали в лаборатории условия, существовавшие на Меркурии четыре миллиарда лет назад, и выяснили, что они были идеальными для образования слоя алмазов, который с течением времени становился лишь толще.
Земля начала формироваться примерно 4,5 миллиарда лет назад. Чтобы понять, как это происходило в ранние периоды развития нашей планеты, ученые ищут образцы древних горных пород. Одну из таких, возрастом почти 3,5 миллиарда лет, обнаружили рядом с городом Колли в Австралии.
Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
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