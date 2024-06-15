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«Вояджер-1» впервые с прошлого года передал данные со всех четырех научных инструментов

Специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США сообщили, что впервые с ноября 2023 года получили данные со всех четырех рабочих научных инструментов космического аппарата «Вояджер-1» (Voyager 1), который находится на расстоянии более 24 миллиардов километров от Земли.

Зонд «Вояджер-1», взгляд художника / © NASA / JPL-Caltech

Нормальная работа зонда, запущенного в космос 46 лет назад, прервалась в прошлом году, когда «Вояджер-1» начал передавать на Землю повторяющийся шаблон из единиц и нулей.

Инженеры долго разбирались в проблеме, пока не установили, что примерно 3% рабочей памяти аппарата повреждено. Однако им удалось переписать программное обеспечение, чтобы избежать использования поврежденной памяти.

Специалисты NASA 19 мая выполнили второй этап ремонта и передали «Вояджеру-1» команду начать возврат научных данных. Два (магнитометр и инструмент для исследований плазменной среды) из четырех научных инструментов немедленно вернулись в нормальный режим работы. Два других потребовали некоторой корректировки, но теперь все они снова в строю.