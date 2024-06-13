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На Крите нашли новый лабиринт, возрастом 4000 лет

Во время проведения работ для подготовки строительства нового аэропорта вблизи критского города Кастелион, археологи обнаружили большое круглое каменное сооружение площадью 1800 квадратных метров. Его возраст оценивается в 4000 лет.

Круглое каменное сооружение площадью 1800 квадратных метров, которое обнаружили вблизи критского города Кастелион / © Greek Culture Ministry

Министерство культуры Греции уже назвало новую находку «уникальной и чрезвычайно интересной». Предполагается, что каменный лабиринт построили представители минойской цивилизации Крита, известной своими изысканными дворцами и искусными фресками.

Круглое каменное сооружение площадью 1800 квадратных метров, которое обнаружили вблизи критского города Кастелион / © Greek Culture Ministry

Обнаруженное сооружение, окруженное восемью ступенчатыми каменными стенами высотой до 1,7 метра, имело сложную внутреннюю структуру разделенную на небольшие сообщающиеся помещения, которые, возможно, венчала невысокая коническая крыша.

Археологи предполагают, что помещение использовали для проведения различных ритуальных церемоний, так как в нем было обнаружено значительное количество костей животных.

Каменное сооружение по большей части использовали в период между 2000-1700 гг. до н. э. Его возвели примерно в тот же время, что и первые дворцы Крита, такие как кносский и фестский.