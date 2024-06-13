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На Крите нашли новый лабиринт, возрастом 4000 лет
Во время проведения работ для подготовки строительства нового аэропорта вблизи критского города Кастелион, археологи обнаружили большое круглое каменное сооружение площадью 1800 квадратных метров. Его возраст оценивается в 4000 лет.
Министерство культуры Греции уже назвало новую находку «уникальной и чрезвычайно интересной». Предполагается, что каменный лабиринт построили представители минойской цивилизации Крита, известной своими изысканными дворцами и искусными фресками.
Обнаруженное сооружение, окруженное восемью ступенчатыми каменными стенами высотой до 1,7 метра, имело сложную внутреннюю структуру разделенную на небольшие сообщающиеся помещения, которые, возможно, венчала невысокая коническая крыша.
Археологи предполагают, что помещение использовали для проведения различных ритуальных церемоний, так как в нем было обнаружено значительное количество костей животных.
Каменное сооружение по большей части использовали в период между 2000-1700 гг. до н. э. Его возвели примерно в тот же время, что и первые дворцы Крита, такие как кносский и фестский.
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Исследователи из США выяснили, что примерно два миллиона лет назад Солнечная система захватила хвост облака холодного межзвездного газа. В результате гелиосфера сильно сжалась, дав галактическим лучам свободно облучать все планеты системы. Это должно было вызвать и серьезные проблемы с климатом.
Гигантский ископаемый моллюск указал, что «эффект лилипута» после Великого вымирания закончился быстрее, чем считалось
Китайские палеонтологи обнаружили образцы самых больших моллюсков, живших после Великого вымирания. Их гигантский размер говорит о том, что брюхоногие интенсивнее и быстрее восстановились в росте после массовой гибели. До этого подобные свидетельства находили в ладинском ярусе, а сейчас в анизийском.
Переселение позвоночных из воды в наземно-воздушную среду жизни стало поворотным моментом в истории биосферы. Однако этот эволюционный скачок имел и серьезные побочные эффекты: он привел к потере способности восстанавливать потерянные части тела рептилиями, птицами и млекопитающими. В новой статье биологи рассмотрели генетические и эволюционные аспекты освоения суши и выяснили, что резкое ослабление регенерации стало своеобразной «расплатой» за адаптации животных к другой среде.
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Европейские гляциологи, используя первые снимки Восточной Антарктиды 1937 года, а также фотографии середины XX века и современные спутниковые данные, отследили, как менялись ледники в этом регионе на протяжении 85 лет.
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