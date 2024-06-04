Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Наземный телескоп получил самое детализированное изображение спутника Юпитера Ио

Астрономы, применив новый высококонтрастный оптический прибор SHARK-VIS, установленный на Большом бинокулярном телескопе в Аризоне (США), смогли получить наиболее детализированное изображение вулканической луны Юпитера Ио, сделанное наземным телескопом.

Изображение Ио, полученное Большим бинокулярным телескопом. На снимке можно рассмотреть кольцо, диаметром 1200 километров, вокруг вулкана Пеле (ниже и правее центра), а также 70 километровый кратер Патера Пиллан, из которого вытекают потоки лавы / © INAF / Large Binocular Telescope Observatory / Georgia State University; IRV-band observations by SHARK-VIS / F. Pedichini; processing by D. Hope, S. Jefferies, G. Li Causi

Обычно для изучения спутников Юпитера исследователи используют космический аппарат NASA «Юнона» (Juno). Однако новые научные инструменты доказали, что можно и с поверхности Земли получать хорошие изображения планет и их спутников.

Благодаря открывшимся возможностям астрономы смогут оперативно отслеживать геологическую активность Ио и изменения, происходящие на ее поверхности, где расположены более сотни действующих вулканов.