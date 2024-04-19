Зонд «Юнона» прислал новые снимки вулканической луны Юпитера

Космический аппарат NASA «Юнона» (Juno) 9 апреля совершил юбилейный, 60-й пролет Юпитера. В ходе этого путешествия он также приблизился к спутникам газового гиганта и прислал потрясающие изображения, которые сотрудники NASA преобразовали в анимационное видео.

Ио / © NASA / JPL-Caltech / SwRI / MSSS. Image processing: Gerald Eichstädt / Thomas Thomopoulos (CC BY).

Ученые NASA использовали новые данные, а также информацию, собранную во время двух недавних пролетов зонда «Юнона» у Ио, состоявшихся в декабре 2023 и феврале 2024 года, чтобы показать горы и лавовые озера луны газового гиганта в анимации. В прошлые пролеты у Ио аппарат приблизился к покрытой вулканами луне Юпитера на расстояние около 1500 километров от ее поверхности и получил первые изображения северных широт Ио крупным планом.

© JPLraw

© JPLraw