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Олег Гончар
Олег Гончар
35 минут назад
Рейтинг: +572
Посты: 1475

Дрон снял невероятные кадры торнадо, разрушившего ветряную турбину

Житель США Рид Тиммер с помощью дрона запечатлел невероятные кадры мощного торнадо, разрушающего ветряную турбину в Гринфилде, штат Айова.   

Сообщество
# видео
# торнадо
Дрон снял невероятные кадры торнадо, разрушившего ветряную турбину / © Reed Timmer 
Дрон снял невероятные кадры торнадо, разрушившего ветряную турбину / © Reed Timmer 

На кадрах, снятых с близкого расстояния, видно, как торнадо легко снесло ветряную турбину.

© Reed Timmer 
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# sci-fi
# короткометражки
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Питон Удав
6 часов назад
Ахаха... Не, ну редакция молодцы, что на такие глупые вопросы отвечаете, помогаете развенчать мифы. Но дремучесть населения удручает конечно. Ждём

Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?

Sam Dowson
6 часов назад
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Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?

Алесь Перхин
7 часов назад
Ivan, это же сколько недель нужно в емкости носить воду, чтобы она позеленела?

Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?

Илья Дубовик
7 часов назад
Ivan, очень круто. Степень свежести оценивал лишь с помощью своего носа и веры? А, хотя бы, вторую ёмкость без серебра сравнивал с той что с серебром?

Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?

Ivan Ivanoff
7 часов назад
Путешествуя, всегда бросал в ёмкость с водой небольшой слиток серебра. Вода всегда оставалась свежей и не было зелени

Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?Правда ли, что серебряная ложка в графине помогает обеззараживать воду?

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