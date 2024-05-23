Значение совместной охоты для развития мозга человека оказалось переоценено

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Исследователи из Нагойского университета (Япония) обнаружили, что совместная охота (когда два или более хищника сотрудничают для поимки добычи) на самом деле не требует сложных когнитивных процессов и сложного мозга. Научная работа вышла в журнале eLife. Ее результаты позволяют понять, как появилось и эволюционировало совместное поведение, а также помогут в разработке систем ИИ, способных к скоординированным действиям.

Долго считалось, что к совместной охоте способны только млекопитающие. Львы, тигры, обезьяны — большие животные с большим мозгом и сложным социальным поведением. Одна из самых популярных современных антропологических концепций предполагает, что необходимость координации действий во время охоты, изготовления орудий стала одним из спусковых крючков к развитию мозга человека и сделала нас такими, какими мы стали. Якобы для этого нужно понимать, о чем думает и что сейчас сделает твой коллега по деятельности, — способность к такой оценке называют теорией разума, она считается отличительной особенностью нашего вида. Однако недавно совместную охоту открыли и у видов с менее развитыми когнитивными способностями, например у крокодилов и рыб.

Чтобы решить эту загадку, ученые создали программу на основе ИИ: разработали несколько одинаковых виртуальных «участников охоты» (таких персонажей называют «агенты ИИ»). Затем «хищников» поместили в «среду» и обучили ориентироваться в ней.

Используя глубокие нейронные сети, эти алгоритмы могут обрабатывать входные данные (положение, скорость, расстояние до объекта) и принимать автономные решения. После им предложили охотиться в команде на виртуальную жертву, мотивируя подкреплением: если добыча была поймана, баллы начислялись, если нет — снимались. Среди живых хищников вознаграждение — сама возможность поесть, разделив добычу.

Агенты-хищники быстро научились сотрудничать во время охоты, взаимодействуя с окружающей средой и друг с другом. Они выстраивали действия именно так, чтобы получить максимальную выгоду все вместе, если загнать добычу в одиночку невозможно.

ИИ-хищники разделили роли и взаимодополняли друг друга, сильно напоминая поведение животных. Например, один агент преследовал добычу, а другой устраивал на нее засаду. По мере увеличения количества хищников росла вероятность успеха, а время, необходимое для охоты, сокращалось.

В последнем тесте за виртуальную добычу играл человек, пытавшийся запутать «хищников», применяя нестандартные стратегии и хитрости. Сначала ИИ из-за неожиданных движений людей будто пришел в замешательство, но «стая» быстро справилась и поймала добычу-человека.

«Наши агенты-хищники научились сотрудничать, используя обучение с подкреплением, без сложных когнитивных механизмов, подобных теории разума. Хищники в реальном мире учатся сотрудничать с помощью простого набора правил принятия решений. Это говорит о том, что совместная охота может развиваться среди более широкого круга видов, чем считалось ранее», — сказал руководитель исследования Казуси Цуцуи.

Вопрос о том, как именно человек стал человеком, — давний предмет острых дебатов. В XIX веке было модно связывать это с орудийной деятельностью, но в последние годы стало ясно, что орудия умеют делать и использовать даже свиньи и муравьи, не говоря уже о неочеловечившихся обезьянах. Сходные трудности постигли теории о том, что мы очеловечились из-за бега или регулярного секса (у большинства млекопитающих течка преходяща). Новая научная работа показала, что и коллективная сложная охота вряд ли была магическим «ключом к очеловечиванию».