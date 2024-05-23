Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Значение совместной охоты для развития мозга человека оказалось переоценено
Задача загнать добычу стаей требует меньше умственных способностей, чем считалось ранее. Справился даже искусственный интеллект.
Исследователи из Нагойского университета (Япония) обнаружили, что совместная охота (когда два или более хищника сотрудничают для поимки добычи) на самом деле не требует сложных когнитивных процессов и сложного мозга. Научная работа вышла в журнале eLife. Ее результаты позволяют понять, как появилось и эволюционировало совместное поведение, а также помогут в разработке систем ИИ, способных к скоординированным действиям.
Долго считалось, что к совместной охоте способны только млекопитающие. Львы, тигры, обезьяны — большие животные с большим мозгом и сложным социальным поведением. Одна из самых популярных современных антропологических концепций предполагает, что необходимость координации действий во время охоты, изготовления орудий стала одним из спусковых крючков к развитию мозга человека и сделала нас такими, какими мы стали. Якобы для этого нужно понимать, о чем думает и что сейчас сделает твой коллега по деятельности, — способность к такой оценке называют теорией разума, она считается отличительной особенностью нашего вида. Однако недавно совместную охоту открыли и у видов с менее развитыми когнитивными способностями, например у крокодилов и рыб.
Чтобы решить эту загадку, ученые создали программу на основе ИИ: разработали несколько одинаковых виртуальных «участников охоты» (таких персонажей называют «агенты ИИ»). Затем «хищников» поместили в «среду» и обучили ориентироваться в ней.
Используя глубокие нейронные сети, эти алгоритмы могут обрабатывать входные данные (положение, скорость, расстояние до объекта) и принимать автономные решения. После им предложили охотиться в команде на виртуальную жертву, мотивируя подкреплением: если добыча была поймана, баллы начислялись, если нет — снимались. Среди живых хищников вознаграждение — сама возможность поесть, разделив добычу.
Агенты-хищники быстро научились сотрудничать во время охоты, взаимодействуя с окружающей средой и друг с другом. Они выстраивали действия именно так, чтобы получить максимальную выгоду все вместе, если загнать добычу в одиночку невозможно.
ИИ-хищники разделили роли и взаимодополняли друг друга, сильно напоминая поведение животных. Например, один агент преследовал добычу, а другой устраивал на нее засаду. По мере увеличения количества хищников росла вероятность успеха, а время, необходимое для охоты, сокращалось.
В последнем тесте за виртуальную добычу играл человек, пытавшийся запутать «хищников», применяя нестандартные стратегии и хитрости. Сначала ИИ из-за неожиданных движений людей будто пришел в замешательство, но «стая» быстро справилась и поймала добычу-человека.
«Наши агенты-хищники научились сотрудничать, используя обучение с подкреплением, без сложных когнитивных механизмов, подобных теории разума. Хищники в реальном мире учатся сотрудничать с помощью простого набора правил принятия решений. Это говорит о том, что совместная охота может развиваться среди более широкого круга видов, чем считалось ранее», — сказал руководитель исследования Казуси Цуцуи.
Вопрос о том, как именно человек стал человеком, — давний предмет острых дебатов. В XIX веке было модно связывать это с орудийной деятельностью, но в последние годы стало ясно, что орудия умеют делать и использовать даже свиньи и муравьи, не говоря уже о неочеловечившихся обезьянах. Сходные трудности постигли теории о том, что мы очеловечились из-за бега или регулярного секса (у большинства млекопитающих течка преходяща). Новая научная работа показала, что и коллективная сложная охота вряд ли была магическим «ключом к очеловечиванию».
Происхождение нефти и газа стали изучать еще до возникновения нефтяной промышленности. О генезисе важных ресурсов до сих пор нет единого мнения. Ученые Пермского Политеха рассказали, откуда они взялись на нашей планете, возможна ли их добыча в космосе, как нефть используется в продуктах питания и что такое «дверь в преисподнюю».
Ледник Туэйтса в Западной Антарктиде, который также называют «ледником Судного дня», может растаять раньше, чем считали ученые. Теплые океанские воды воздействуют на него сильнее, чем предполагалось, показали новые спутниковые данные.
Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.
Британский учитель географии Грэм Сеньор работал в саду и случайно обнаружил в земле небольшой прямоугольный камень. Оказалось, что на артефакте высечен текст, написанный с помощью древнего кельтского алфавита огам.
Группа энтомологов решила уточнить, откуда происходят предки современных рыжих тараканов и каким образом те захватили человеческие жилища почти на всех континентах. Для этого ученые секвенировали ДНК примерно 300 насекомых и смоделировали наиболее вероятные сценарии расселения на основе генетической информации.
При гипертонии пациентам рекомендуют аэробные тренировки, включающие в себя, например, ходьбу, бег, танцы, езду на велосипеде. Но такая физическая нагрузка положительно влияет на артериальное давление только в вечернее время, выяснили физиологи из Бразилии и США.
Психологи узнали, почему многие люди отказываются от романтических отношений и остаются в одиночестве
Ученые из Австралии и Канады пришли к выводу, что подавляющее большинство одиноких людей не вступает в романтические отношения из-за страха. С одной стороны ими руководят опасения, что их отвергнут, с другой — что они потеряют свою независимость.
Международный коллектив исследователей при участии ученых из Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ изучил, как выбор иностранного языка влияет на когнитивные способности человека. Оказалось, что языки, непохожие на родной, стимулируют когнитивную функцию на начальном этапе их изучения, а близкие к родному имеют отложенный эффект и помогают мозгу эффективнее работать при более высоком уровне владения иностранным языком.
Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии