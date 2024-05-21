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Neuralink ищет второго пациента для вживления мозгового имплантата
Компания Илона Маска получила разрешение от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США на имплантацию чипа второму человеку.
Издание The Wall Street Journal сообщило, что Neuralink уже начала поиски нового добровольца. Специалисты планируют провести операцию в июне.
Однако у первого пациента — Ноланда Арбо, прооперированного в январе — возникли проблемы с чипом: электроды нейроинтерфейса потеряли скорость взаимодействия с мозгом. Компания пообещала устранить все неполадки, поэтому во время операции второму испытуемому электроды планируют внедрять глубже в мозг.
Ранее Neuralink показала, как Арбо играет в шахматы силой мысли.
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