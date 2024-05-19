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Зонд «Юнона» запечатлел «Утконоса» на поверхности луны Юпитера

Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» во время одного из пролетов ледяной луны Юпитера Европы сделала снимки ее поверхности крупным планом — с расстояния 335 километров.

Ледяная луна Юпитера Европа в объективе зонда «Юнона» / © Björn Jónsson (CC BY 3.0)

Ученых, исследовавших эти снимки, заинтересовали особенности ландшафта Европы, особенно региона, который получил прозвище «Утконос» из-за схожести с водоплавающим млекопитающим из отряда однопроходных.

В этой формации заметны возвышенности и темные пятна. Они заполнены глыбами льда шириной от одного до семи километров, которыми покрыт внутренний океан Европы.

Регион Европы, получивший прозвище «утконос», в правом нижнем углу снимка / © NASA / JPL-Caltech / SwRI

Местность «Утконос» на снимке кажется довольно небольшой, но в действительности огромна: она простирается на 37 и 67 километров в разные стороны.

Поскольку внешняя ледяная оболочка Европы движется и меняется за короткие — по космическим меркам — промежутки времени, стирая такие элементы поверхности, как кратеры, формация «Утконос», возможно, один из самых молодых объектов на луне Юпитера.

