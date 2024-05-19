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Зонд «Юнона» запечатлел «Утконоса» на поверхности луны Юпитера
Автоматическая межпланетная станция NASA «Юнона» во время одного из пролетов ледяной луны Юпитера Европы сделала снимки ее поверхности крупным планом — с расстояния 335 километров.
Ученых, исследовавших эти снимки, заинтересовали особенности ландшафта Европы, особенно региона, который получил прозвище «Утконос» из-за схожести с водоплавающим млекопитающим из отряда однопроходных.
В этой формации заметны возвышенности и темные пятна. Они заполнены глыбами льда шириной от одного до семи километров, которыми покрыт внутренний океан Европы.
Местность «Утконос» на снимке кажется довольно небольшой, но в действительности огромна: она простирается на 37 и 67 километров в разные стороны.
Поскольку внешняя ледяная оболочка Европы движется и меняется за короткие — по космическим меркам — промежутки времени, стирая такие элементы поверхности, как кратеры, формация «Утконос», возможно, один из самых молодых объектов на луне Юпитера.
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В Британии разрабатывают новое «энергетическое оружие», стоимость выстрела которого обойдется в считаные центы
Не успели утихнуть разговоры об испытании нового британского лазерного оружия, как правительство этой страны выпустило очередной пресс-релиз, в котором рассказало о работе над еще одной установкой против беспилотников. Эксперты считают, что это оружие — альтернатива дорогостоящим ракетам. Стоимость выстрела из него составит чуть больше 10 центов.
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