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Как в Китае разрабатывают многоразовые ракеты
Поставщики услуг коммерческих запусков в Китае активно работают над многоразовыми ракетами-носителями. Ниже — подробности о компаниях, их разработках и планах по запускам.
Первой попыткой орбитального запуска может стать старт легкой ракеты Nebula-1 компании Deep Blue Aerospace, запланированный на конец 2024 года.
Nebula-1 сможет выводить до 1000 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту.
Частное предприятие Galactic Energy тоже работает над своей первой многоразовой ракетой на керосине и жидком кислороде Pallas-1. Ожидается, что ее первый полет состоится к концу 2024-го.
Pallas-1 сможет выводить до пяти тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или три тонны на солнечно-синхронную.
Компания Space Pioneer недавно показала ракету Tianlong-3, которая, по словам разработчиков, будет такой же мощной, как Falcon 9. На 2024 год запланировано три старта Tianlong-3, а в течение трех лет разработчики намерены выйти на 30 запусков ежегодно.
Landspace разрабатывает ракету из нержавеющей стали Zhuque-3, а iSpace — носитель Hyperbola-3 на метане и жидком кислороде, который сможет выводить до 8,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
CAS Space создает ракету Kinetica 2. О ее первом запуске пока нет информации, но известно, что носитель будет способен выводить до 7,8 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.
Компания Orienspace работает над мощной ракетой с первой многоразовой ступенью Gravity-2, которая сможет выводить до 25,6 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первый полет запланирован на 2025 год.
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Международная группа ученых пришла к выводу: вопреки устоявшемуся мнению, экстремально высокие физические нагрузки на организм могут действовать на него оздоравливающим образом.
Десятки лет назад ученые выдвинули гипотезу, что облик рода Homo возник под действием специфической задачи: добычи дичи с помощью бега. Несмотря на общую логичность этой версии, против нее выдвигали ряд контраргументов: бег энергозатратен, да и примеров «беговой охоты» в XX веке не столь много. Похоже, теперь оба эти возражения снимаются.
Группа биологов проанализировала почти восемь тысяч записей о смерти кошек разных пород из британских ветеринарных клиник и составила таблицу продолжительности кошачьей жизни. Авторы учитывали вес, пол, дату рождения и статус кастрации.
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