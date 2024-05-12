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Как в Китае разрабатывают многоразовые ракеты

Поставщики услуг коммерческих запусков в Китае активно работают над многоразовыми ракетами-носителями. Ниже — подробности о компаниях, их разработках и планах по запускам.

Nebula-1 на тестовом стенде перед испытанием двигателей / © Deep Blue Aerospace

Первой попыткой орбитального запуска может стать старт легкой ракеты Nebula-1 компании Deep Blue Aerospace, запланированный на конец 2024 года.

Nebula-1 сможет выводить до 1000 килограммов полезной нагрузки на солнечно-синхронную орбиту.

Испытания первой ступени ракеты Pallas-1 / © Galactic Energy

Частное предприятие Galactic Energy тоже работает над своей первой многоразовой ракетой на керосине и жидком кислороде Pallas-1. Ожидается, что ее первый полет состоится к концу 2024-го.

Pallas-1 сможет выводить до пяти тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту или три тонны на солнечно-синхронную.

Ракета Tianlong-3 в сборочном цехе / © Space Pioneer

Компания Space Pioneer недавно показала ракету Tianlong-3, которая, по словам разработчиков, будет такой же мощной, как Falcon 9. На 2024 год запланировано три старта Tianlong-3, а в течение трех лет разработчики намерены выйти на 30 запусков ежегодно.

Landspace разрабатывает ракету из нержавеющей стали Zhuque-3, а iSpace — носитель Hyperbola-3 на метане и жидком кислороде, который сможет выводить до 8,5 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

CAS Space создает ракету Kinetica 2. О ее первом запуске пока нет информации, но известно, что носитель будет способен выводить до 7,8 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту.

Компания Orienspace работает над мощной ракетой с первой многоразовой ступенью Gravity-2, которая сможет выводить до 25,6 тонны полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту. Первый полет запланирован на 2025 год.