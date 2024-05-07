В Китае показали антидроновое ружье, сбивающее беспилотники на расстоянии 1,5 километра

Венера, наша соседка по Солнечной системе, по массе и силе тяжести предельно похожа на Землю, но по условиям невероятно далека от нее. Ученые пытаются понять, что произошло с этой планетой и почему она растеряла почти всю свою воду. Авторы новой работы предположили, что виновник — известная химическая реакция, которую просто не пробовали рассчитать для Венеры.