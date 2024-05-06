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В Китае создали роботов-улиток, помогающих друг другу в передвижении
Ученые из Китайского университета Гонконга разработали роботов-улиток. Ползая друг по другу, они могут формировать мосты и пандусы, повышая собственную мобильность по примеру живых улиток.
Китайские исследователи продемонстрировали свою новую разработку — роботов-улиток. Как и настоящие улитки, они состоят из «панциря» и «ноги», функцию которой выполняют гусеницы.
Роботы используют друг друга при перемещении, что существенно повышает их совокупную проходимость. Если обычные улитки держатся друг на друга за счет липкой слизи, то роботы используют магниты, встроенные в их гусеницы.
В дальнейшем ученые предполагают задействовать таких роботов в исследованиях космоса, разборе завалов и прочих работах, где требуются высокая маневренность и проходимость в совокупности с малыми размерами.
Подробности о новых роботах можно узнать из статьи в научном рецензируемом журнале Nature Communications.
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Ледяной покров Антарктики претерпевает значительные изменения на протяжении года, и его поведение хорошо изучено в общем. Но некоторые локальные аномалии объяснить не получается вот уже несколько десятилетий. Одна из них — полынья возвышения Мод, или полынья моря Уэдделла, которая появляется нерегулярно на одном и том же месте. Международная команда океанологов, наконец, смогла разгадать механизмы ее образования.
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