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В Китае создали роботов-улиток, помогающих друг другу в передвижении

Ученые из Китайского университета Гонконга разработали роботов-улиток. Ползая друг по другу, они могут формировать мосты и пандусы, повышая собственную мобильность по примеру живых улиток.

Роботы преодолевают препятствия, строя пандус из самих себя / © Nature Communications

Китайские исследователи продемонстрировали свою новую разработку — роботов-улиток. Как и настоящие улитки, они состоят из «панциря» и «ноги», функцию которой выполняют гусеницы.

Роботы используют друг друга при перемещении, что существенно повышает их совокупную проходимость. Если обычные улитки держатся друг на друга за счет липкой слизи, то роботы используют магниты, встроенные в их гусеницы.

Схожесть робота с улиткой / © Nature Communications

В дальнейшем ученые предполагают задействовать таких роботов в исследованиях космоса, разборе завалов и прочих работах, где требуются высокая маневренность и проходимость в совокупности с малыми размерами.

Подробности о новых роботах можно узнать из статьи в научном рецензируемом журнале Nature Communications.

Потенциальное применение роботов при разборе развалов / © Nature Communications

© Nature Communications