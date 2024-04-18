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У США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETI

Главный исполнительный директор американской научно-исследовательской некоммерческой организации — института SETI — Билл Даймонд заявил, что слухи о наличии инопланетных технологий у правительства США не выдерживают критики.

Радиотелескопы / © NASA

При этом Даймонд отметил, что нельзя полностью исключать вероятность того, что инопланетные цивилизации все же существуют и что мы получим доказательства этого.

Директор института, который занимается поиском внеземного разума, считает, что любая инопланетная цивилизация, которая смогла бы путешествовать между звездными системами, имеет настолько продвинутые технологии по сравнению с земными, что они находились бы за пределами человеческого понимания.

Скорее всего, если бы инопланетяне решили посетить Землю, они отправили бы сюда роботизированный зонд, а не корабль с живыми существами. Таким образом Даймонд намекнул на знаменитый инцидент в Розуэлле в 1947 году, где, как считают конспирологи, разбился корабль с инопланетянами.