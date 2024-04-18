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Николай Головин
Николай Головин
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Рейтинг: +139
Посты: 280

У США нет инопланетных технологий, заявил глава института SETI

Главный исполнительный директор американской научно-исследовательской некоммерческой организации — института SETI — Билл Даймонд заявил, что слухи о наличии инопланетных технологий у правительства США не выдерживают критики.

Сообщество
# внеземные цивилизации
# НЛО
# технологии
Радиотелескопы / © NASA
Радиотелескопы / © NASA

При этом Даймонд отметил, что нельзя полностью исключать вероятность того, что инопланетные цивилизации все же существуют и что мы получим доказательства этого.

Директор института, который занимается поиском внеземного разума, считает, что любая инопланетная цивилизация, которая смогла бы путешествовать между звездными системами, имеет настолько продвинутые технологии по сравнению с земными, что они находились бы за пределами человеческого понимания.

Скорее всего, если бы инопланетяне решили посетить Землю, они отправили бы сюда роботизированный зонд, а не корабль с живыми существами. Таким образом Даймонд намекнул на знаменитый инцидент в Розуэлле в 1947 году, где, как считают конспирологи, разбился корабль с инопланетянами.

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# геном
# ДНК
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Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Северный Кавказ играл ключевую роль в древней колонизации Евразии и формировании ее культурного и генетического наследия, однако до сих пор не до конца изучена генетическая история носителей местных культур. Ученые впервые провели глубокое секвенирование древней ДНК представителей кобанской культуры, сформировавшейся в позднем бронзовом веке на Северном Кавказе, и сравнили ее с генетическими данными современных народов Кавказа. Результаты работы подтвердили роль носителей кобанской культуры как древнего генетического моста между бронзовым и железным веками на Северном Кавказе.

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Dmitriy Dorian
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Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Владислав Бубнов
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Алекс, как видно интеллектом вы не блещете, кто такой Маск твиттерщик. С ракетой скорее то же самое.

Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Мишель Русский
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Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Мишель Русский
7 часов назад
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Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

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Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Владимир Ванян
9 часов назад
Виктор, там будет С2Н5ОН. Кстати эту субстснцию уже на себе проверяют. Одобрение уже получено!

Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Владимир Ванян
9 часов назад
Смешной этот Макс! Сказали что СОЗДАДУТ! И главное: сказать не значит СДЕЛАТЬ! Удивляюсь этим иностранцам. У них мужик сказал, мужик сделал. А у нас

Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»Маск призвал «Роскосмос» доказать многоразовость ракеты «Амур-СПГ»

Vlad Ok
10 часов назад
Михаил, предлагать можно все что угодно. Толку от этого нуль. Многоразовые ракеты предлагали еще до появления советских ученых и вообще ссср.

Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»Ракету «Амур-СПГ» можно будет использовать больше раз, чем Falcon 9, сообщил глава «Роскосмоса»

Sergey Mikhailovich
10 часов назад
Сергей, ну так перепутали не в ДНК анализе. В ДНК анализе как раз поправили

Ученые обнаружили генетический мост между древним и современным населением КавказаУченые обнаружили генетический мост между древним и современным населением Кавказа

Vlad Ok
10 часов назад
Сергей, фалконы на метане 10 лет летают. Просто роскосмос решил фалкон скопирастить по тихому и радостно об этом сообщил ;)

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