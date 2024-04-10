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От «Оппенгеймера» до «Игр разума»: шесть фильмов о выдающихся ученых и науке
Среди биографических фильмов об известных людях особое место занимают ленты, посвященные деятелям, внесшим вклад в науку: они позволяют узнать больше о том, как устроен мир. В приведенной ниже подборке представлены шесть фильмов, рассказывающих о великих открытиях и стоящих за ними творцах.
«Оппенгеймер» (реж. Кристофер Нолан, 2023)
Победивший на премии «Оскар» в семи номинациях «Оппенгеймер» стал самым успешным байопиком об известном ученом. Это касается как наград, так и коммерческого и зрительского успеха.
Картина Нолана концентрируется на работе физика Роберта Оппенгеймера над созданием атомной бомбы и его отношениях с куратором Манхэттенского проекта Льюисом Штрауссом. Создание разрушительного оружия стало для ученого и крупнейшим достижением, и проклятием.
Вселенная Стивена Хокинга (реж. Джеймс Марш, 2014)
Фильм исследует жизнь и деятельность физика-теоретика Стивена Хокинга. Стивена трогательно изобразил Эдди Редмэйн: его герой изучает астрофизику, влюбляется в студентку-литературоведа Джейн Уайлд, пишет диссертацию о сотворении Вселенной и борется с неизлечимым недугом.
Эйнштейн и Эддингтон (реж. Филип Мартин, 2008)
Это не просто история Альберта Эйнштейна и его пути от малоизвестного эксцентричного исследователя до знаменитого деятеля науки, но и рассказ о том, как ученые использовались во время военных действий Первой мировой. В ленте рассказано о работе Эйнштейна с британским коллегой сэром Артуром Эддингтоном, первым физиком, экспериментально доказавшим его идеи.
Игра в имитацию (реж. Мортен Тильдум, 2014)
Алан Тьюринг, тонко исполненный Бенедиктом Камбербэтчем, известен как один из отцов искусственного интеллекта. В посвященном ему захватывающем триллере рассказывается о работе Алана во времена Второй мировой, когда он занимался взломом закодированных сообщений стран Оси.
Октябрьское небо (реж. Джо Джонстон, 1999)
Вдохновленные запуском Советским Союзом «Спутника-1» осенью 1957 года Хомер Хикэм и четверо его школьных друзей из Западной Вирджинии пытаются создать собственную ракету, а впоследствии стать инженерами NASA. Фильм основан на реальной истории и стал классикой.
Игры разума (реж. Рон Ховард, 2001)
Показывающая трудный жизненный путь математика Джона Нэша картина — и грустная любовная история, и гимн математике. Лента получила четыре «Оскара», среди которых статуэтка за лучшую режиссуру.
Фильмы, посвященные науке и ученым, часто получают признание, но кассовый успех «Оппенгеймера» может стать сигналом для киностудий, и тогда в производстве окажется больше работ о светилах науки.
Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Режим работы, количество трудовых часов в неделю и экономическую стабильность профессии прочно ассоциируют с благополучием человека. Количественно и качественно определить эти взаимосвязи получается редко — нужны большие выборки респондентов и длительное время наблюдений. Автор новой научной работы использовал долговременное исследование более чем семи тысяч американцев, чтобы выявить основные эффекты паттернов трудовой деятельности на психическое и физическое здоровье работающих людей.
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Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
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