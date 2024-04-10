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Сегрей Новиков
Сегрей Новиков
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От «Оппенгеймера» до «Игр разума»: шесть фильмов о выдающихся ученых и науке

Среди биографических фильмов об известных людях особое место занимают ленты, посвященные деятелям, внесшим вклад в науку: они позволяют узнать больше о том, как устроен мир. В приведенной ниже подборке представлены шесть фильмов, рассказывающих о великих открытиях и стоящих за ними творцах.

Сообщество
# кино
# наука
# учёные
# фильм

«Оппенгеймер» (реж. Кристофер Нолан, 2023)

© Atlas Entertainment, Syncopy, Universal Pictures, Universal Studios
© Atlas Entertainment, Syncopy, Universal Pictures, Universal Studios

Победивший на премии «Оскар» в семи номинациях «Оппенгеймер» стал самым успешным байопиком об известном ученом. Это касается как наград, так и коммерческого и зрительского успеха.

Картина Нолана концентрируется на работе физика Роберта Оппенгеймера над созданием атомной бомбы и его отношениях с куратором Манхэттенского проекта Льюисом Штрауссом. Создание разрушительного оружия стало для ученого и крупнейшим достижением, и проклятием.

© YouTube

Вселенная Стивена Хокинга (реж. Джеймс Марш, 2014)

© Working Title Films
© Working Title Films

Фильм исследует жизнь и деятельность физика-теоретика Стивена Хокинга. Стивена трогательно изобразил Эдди Редмэйн: его герой изучает астрофизику, влюбляется в студентку-литературоведа Джейн Уайлд, пишет диссертацию о сотворении Вселенной и борется с неизлечимым недугом.

© YouTube

Эйнштейн и Эддингтон (реж. Филип Мартин, 2008)

© Company Television Productions
© Company Television Productions

Это не просто история Альберта Эйнштейна и его пути от малоизвестного эксцентричного исследователя до знаменитого деятеля науки, но и рассказ о том, как ученые использовались во время военных действий Первой мировой. В ленте рассказано о работе Эйнштейна с британским коллегой сэром Артуром Эддингтоном, первым физиком, экспериментально доказавшим его идеи.

Игра в имитацию (реж. Мортен Тильдум, 2014)

© Black Bear Pictures, Bristol Automotive
© Black Bear Pictures, Bristol Automotive

Алан Тьюринг, тонко исполненный Бенедиктом Камбербэтчем, известен как один из отцов искусственного интеллекта. В посвященном ему захватывающем триллере рассказывается о работе Алана во времена Второй мировой, когда он занимался взломом закодированных сообщений стран Оси.

© YouTube

Октябрьское небо (реж. Джо Джонстон, 1999)

© Universal Pictures
© Universal Pictures

Вдохновленные запуском Советским Союзом «Спутника-1» осенью 1957 года Хомер Хикэм и четверо его школьных друзей из Западной Вирджинии пытаются создать собственную ракету, а впоследствии стать инженерами NASA. Фильм основан на реальной истории и стал классикой.

Игры разума (реж. Рон Ховард, 2001)

© Universal Pictures, DreamWorks SKG, Imagine Entertainment
© Universal Pictures, DreamWorks SKG, Imagine Entertainment

Показывающая трудный жизненный путь математика Джона Нэша картина — и грустная любовная история, и гимн математике. Лента получила четыре «Оскара», среди которых статуэтка за лучшую режиссуру.

© YouTube

Фильмы, посвященные науке и ученым, часто получают признание, но кассовый успех «Оппенгеймера» может стать сигналом для киностудий, и тогда в производстве окажется больше работ о светилах науки.

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