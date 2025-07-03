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Николай Головин
Николай Головин
Сегодня, 10:04
Рейтинг: +243
Посты: 750

В Европе испытали двигатель Prometheus для многоразовой ракеты

Компания ArianeGroup успешно испытала ракетный двигатель Prometheus, разрабатываемый в интересах Европейского космического агентства (ESA) для новой частично многоразовой ракеты. 

Сообщество
# ESA
# космос
# ракеты
# технологии
Испытания двигателя Prometheus / © ArianeGroup
Испытания двигателя Prometheus / © ArianeGroup

Prometheus успешно прошел тесты, включающие четыре последовательных запуска на испытательном стенде ArianeGroup в Верноне.

Эта демонстрация повторного включения 100-тонного многоразового дросселируемого двигателя ознаменовала новый шаг Европы к созданию собственной частично многоразовой ракеты Maia. Ее будут запускать с переоборудованного стартового стола ракеты-носителя «Союз СТ» на космодроме Куру (Французская Гвиана).

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# гремучая змея
# змеи
# камера
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# трансляция
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# «Суперджет»
# самолет
# сверхзвуковой
# суперкомпьютеры
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