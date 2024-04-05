Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи

Марсоход NASA Perseverance взял новую пробу марсианского грунта из области, которая в далеком прошлом Красной планеты могла часто находиться в воде, так как, возможно, была частью древнего пляжа.

Процесс получения пробы марсианского грунта ровером Perseverance / © NASA / JPL-Caltech

Взятая проба грунта заинтересовала ученых тем, что она примерно на 75% состоит из карбонатных зерен, сцементированных почти чистым кремнеземом. То есть это именно та порода, которую они надеялись найти. Почти все минералы в ней образовались в воде. Анализ этой породы поможет ученым узнать о климате Марса во время ее формирования. Кроме того, она может быть одним из самых старых образцов грунта, добытых Perseverance.

Марсианская порода, из которой Perseverance получил 24-й образец / © NASA / JPL-Caltech

Новый образец, который получил марсоход, стал уже 24-м, собранным Perseverance за время его миссии.

24-й образец пробы грунта, полученный Perseverance / © NASA / JPL-Caltech

© NASA Jet Propulsion Laboratory