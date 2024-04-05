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Perseverance получил пробу марсианского грунта, которую мечтали найти исследователи
Марсоход NASA Perseverance взял новую пробу марсианского грунта из области, которая в далеком прошлом Красной планеты могла часто находиться в воде, так как, возможно, была частью древнего пляжа.
Взятая проба грунта заинтересовала ученых тем, что она примерно на 75% состоит из карбонатных зерен, сцементированных почти чистым кремнеземом. То есть это именно та порода, которую они надеялись найти. Почти все минералы в ней образовались в воде. Анализ этой породы поможет ученым узнать о климате Марса во время ее формирования. Кроме того, она может быть одним из самых старых образцов грунта, добытых Perseverance.
Новый образец, который получил марсоход, стал уже 24-м, собранным Perseverance за время его миссии.
Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
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Ученые из США и Швейцарии определили четыре ключевых механизма, задействованных в трансформации личности человека. Но ни один из них не сработает без самого главного — сильного желания измениться.
Исследователи из Португалии создали шестиногого эмбриона мыши без гениталий. Это удалось сделать, «отключив» один из генов.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, входящего в госкорпорацию «Росатом», расчистили территорию в районе линий электропередач от деревьев и кустарников с помощью разработанного ими мобильного лазерного комплекса. Тестировали устройство энергетики компании «Россети Северо-Запад», работы проходили в Новгородской области.
Американская компания Stratolaunch сообщила об успешном завершении летных испытаний прототипа гиперзвукового аппарата Talon-A, оснащенного ракетным двигателем. Во время беспилотного полета планер развил сверхзвуковую скорость.
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