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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
42 минуты назад
Рейтинг: +370
Посты: 665

Разработчики автобеспилотников признали кенгуру неразрешимой проблемой

В Австралии ежегодно происходит от 12 до 16 тысяч столкновений транспортных средств с кенгуру и валлаби. Поэтому производители автомобилей уже 20 лет занимаются разработкой технологий предотвращения столкновений с животными, чтобы избежать аварий.

Сообщество
# беспилотники
# Кенгуру
# природа
# технологии
Кенгуру / © Getty images
Кенгуру / © Getty images

Компания Volvo к 2016 году первой выпустила на рынок систему обнаружения крупных животных, оснащенную камерой и радаром, которые отслеживают расстояние до животного. Система может обнаруживать лосей, лошадей и оленей, но не способна распознать кенгуру.

Причина в том, что кенгуру — совершенно «иррациональные» животные: они прыгают непредсказуемо, маневрируя в воздухе, чтобы сбить с толку хищников, поэтому их поведение невозможно предсказать.

Осознав проблему, команда инженеров Volvo провела два года в поисках способа заставить автомобили тормозить перед кенгуру, но в 2017 году призналась, что «беспилотные машины могут справляться с чем угодно, кроме кенгуру». У Audi, BMW и Cadillac тоже есть собственные системы обнаружения диких животных, но ни одна из компаний не подтвердила, что их разработки защищают от сумчатых.

Недавно исследователи признали, что сумчатые представляют практически неразрешимую проблему для автобеспилотников и заставляют придумывать альтернативные решения, чтобы держать их подальше от оживленных дорог.

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Комментарии

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1 Комментарий

Дмитрий Татаринов
Дмитрий Татаринов
9 минут назад
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0
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Думали с 2017 года и пришли к старому доброму кенгурятнику :)
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