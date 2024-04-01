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Первая в мире магистраль для дронов появится в Великобритании

Высокоскоростная воздушная магистраль для беспилотных летательных аппаратов (под названием Skyway («Небесный путь») должна напрямую связать расположенные к западу от британской столицы города Рединг и Оксфорд с находящимся на северо-западе городом Милтон-Кинс, а также с удаленными еще дальше к северу от Лондона городами Кембридж, Регби и Ковентри.

Башня-сенсор (слева) и летящий БПЛА / © Altitude Angle

Воздушный коридор общей протяженностью примерно 260 километров позволит дронам перевозить товары без участия и контроля со стороны человека. Для этой цели вдоль воздушного коридора на земле устанавливают башни-сенсоры, отслеживающие передвижение по воздуху дронов в режиме реального времени. Вышки смогут координировать движение, чтобы дроны избегали друг друга, а также любых препятствий, с которыми они могут столкнуться.

На сегодня построено 15 из 30 башен-сенсоров. Остальные планируют возвести и привести в эксплуатацию в июне-июле 2024 года, тогда же хотят запустить саму магистраль.