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Технологию солнечного паруса предложили использовать в будущей миссии к Меркурию
Предполагаемая миссия к первой планете от Солнца под названием Mercury Scout может использовать солнечный парус в качестве основного двигателя космического аппарата, как только он достигнет околоземной орбиты.
Одной из главных задач планируемой миссии станет составление карты поверхности Меркурия на основе изображений с высоким разрешением (до одного метра) и выявление отложений льда в постоянно затененных кратерах.
Инженеры рассчитали, что для движения Mercury Scout потребуется парус площадью примерно 2500 квадратных метров и толщиной 2,5 микрона. Он будет изготовлен из каптона (материал из полиимида), на который нанесут покрытие из алюминия — аналогичное тому, что использовали в теплозащитном экране космического телескопа «Джеймс Уэбб».
Сам парус будет состоять из четырех частей, с его помощью аппарат сможет долететь до Меркурия менее чем за четыре года. План предполагает, что, выйдя на орбиту вокруг планеты, Mercury Scout будет заниматься исследованиями на протяжении 176 дней.
Однако, в отличие от традиционных космических зондов, чьи миссии часто продлевают, работоспособность солнечного паруса ограничена деградацией материала — его срок службы составляет примерно 10 лет.
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