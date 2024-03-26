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В Германии нашли остатки массивной древнеримской оборонительной стены
Во время строительных работ в центре немецкого города Аахен обнаружили древнеримскую оборонительную стену, которую местные археологи датировали III веком нашей эры.
На углу Понтштрассе и Марктплац археологи нашли сегмент древнеримской стены длиной семь метров и толщиной примерно в метр. Полная длина этого сооружения остается неизвестной, поскольку остальные сегменты еще необходимо раскопать.
Предположительно, оборонительное сооружение было пронизано круглыми башнями и простиралось вокруг аахенской рыночной площади Марктплац. Археологи считают, что найденный фрагмент был частью северных ворот укрепления.
История Аахена началась с кельтского поселения с природными термальными источниками, которое в начале I века нашей эры заняли римские легионы, построив там банный комплекс и святилище. По всей видимости, стена была изначально частью каструма (постоянный военный лагерь), а позже была увеличена и расширена. Римское присутствие сохранялось до 370-х годов, когда из-за давления мигрирующих германских племен римлянам пришлось отступить на запад.
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