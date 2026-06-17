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17 июня, 11:39
Татьяна Зайцева
29

«Черные копатели» нашли элитную древнеримскую виллу

❋ 4.6

Благодаря нелегальным раскопкам, о которых полиции сообщили местные жители, археологи узнали о существовании в предместье Рима ранее неизвестной роскошной виллы I века нашей эры. Как предположили ученые, она могла принадлежать члену императорской семьи Антонинов. Фрески на стенах и мозаичные полы демонстрируют элитный социальный статус владельцев.

Археология
# археология
# Древние здания
# Древний Рим
# история
Вид сверху на раскопки / © Italian Ministry of Culture / Special Superintendency of Rome

В феврале 2026 года полицию предупредили о том, что в Кастель-ди-Гуидо — деревне, расположенной примерно в 19 километрах к западу от древних городских стен Рима — на принадлежащей государству земле идут несанкционированные раскопки.

Выяснилось, что «черные археологи» обнаружили в этом месте остатки до той поры неизвестной обычным археологам древнеримской виллы. Для раскопок нелегалы наняли экскаватор, который проделал в грунте глубокие траншеи и частично повредил древние руины.

Несанкционированные раскопки срочно остановили, и за дело взялись археологи Специального управления по делам культуры Рима Министерства культуры Италии. Как сообщил сайт Live Science, ученые пришли к выводу, что вилла, вероятно, была построена в начале I века и заброшена в III веке нашей эры.

Археологи уже нашли атриум виллы и несколько комнат, украшенных фресками и мозаиками. Так, центральный имплювий атриума — мраморный бассейн, который в древнеримских домах собирал дождевую воду через отверстие в крыше — окружал пол, покрытый полосами черно-белой мозаики с растительными и геометрическими мотивами.

В одной из комнат до наших дней сохранилось около 1,5 метра стены, окрашенной в красный цвет. Археологи установили, что это часть фрески, состоявшей из цветных панелей с написанными на них человеческими фигурами и ботаническим орнаментом.

Вокруг большого зала располагались четыре помещения поменьше, в трех из которых сохранились мозаичные полы. В одной комнате мозаика представляла собой девять черно-белых геометрических панелей, в другой — черные восьмиугольники на белом фоне, а в третьей — черные прямоугольники.

В имплювиуме археологи обнаружили разбитую мраморную статую высотой около 80 сантиметров, изображающую бородатого мужчину в короткой тунике, несущего корзину с птицами и фруктами. Возможно, это Сильван — римское божество лесов и других невозделанных земель, которое оберегало стада одомашненных животных. Хранитель стад Сильван был спутником Вакха, бога вина и экстаза.

Масштаб виллы, качество мозаик и фресок позволили археологам предположить, что ее владельцами были римские аристократы, возможно, члены императорской семьи. В древности местность, где располагалась вилла, называлась Лориум. Из исторических источников известно, что эти места часто посещали и имели тут загородные поместья влиятельные римские семьи.

В частности, в Лориуме жили такие элитные династии, как Аврелии и Аррии — отцовская и материнская семьи императора Антонина Пия, правившего с 138 по 161 год нашей эры. Источники указывают на то, что Антонин Пий провел детство в Лориуме, построил там свой императорский дворец и умер там же в возрасте 74 лет.

Лориум также часто посещал император Адриан, который усыновил Антонина Пия, сделав его своим наследником, и Марк Аврелий, который был племянником, приемным сыном, зятем и преемником Антонина Пия. Тесная связь Лориума с императорской династией Антонинов подтверждается тем, что в этом регионе ранее уже нашли многочисленные виллы и поместья, принадлежавшие ее представителям.

Дальнейшие раскопки на вновь обнаруженной вилле и анализ найденных артефактов должны помочь археологам точнее датировать здание и выяснить, было ли поместье заброшено, когда императорский двор переселили из Лориума.

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Татьяна Зайцева
115 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# археология
# Древние здания
# Древний Рим
# история
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