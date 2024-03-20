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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
59 минут назад
Рейтинг: +772
Посты: 1461

Илон Маск озвучил планы о будущем Starship

Основатель компании SpaceX Илон Маск заявил в социальной сети Х, что более совершенная версия транспортной системы Starship в будущем отправится в путешествие к другим звездным системам.

Сообщество
# SpaceX
# StarShip
# космос
Starship в космосе / © SpaceX
Starship в космосе / © SpaceX

По словам Маска, Starship, который недавно совершил третий испытательный полет, уже через пять лет будет на Марсе. Усовершенствованный корабль будет предназначен для того, чтобы пересечь «всю Солнечную систему и отправиться за ее пределы до облака объектов, окружающих нас».

Вероятно, предприниматель имеет в виду облако Оорта — гипотетическую сферическую область, которая окружает нашу систему.

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Комментарии

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1 Комментарий

Николай Цыгикало
Николай Цыгикало
37 минут назад
-
0
+
Тысяча извинений, но при чем тут другие звёздные системы, если речь идёт об облаке Оорта? И разве облако Оорта не часть Солнечной системы? Гравитационно привязанная к Солнцу и образующая с ним гравитационную систему, подобно планетам Солнечной системы?
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GENNADY LASHMANOV
41 минута назад
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Фотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полетеФотограф сделал уникальный снимок рыси, набросившейся на цаплю в полете

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Northrop Grumman собирается создать лунную железную дорогуNorthrop Grumman собирается создать лунную железную дорогу

Zinaida Varlygina
1 час назад
Роман, можно. Как минимум - о нравах и взглядах определённых социальных групп. Вы не в курсе, что наиболее полные знания о чём-либо можно получить

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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Ярослав, я окончила школу 20 лет назад. Хочу сказать, что деловому письму (в том числе, на английском языке) в хороших школах учили и тогда.

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
6 часов назад
Антон, одно дело - знать сюжет, другое - почувствовать стиль автора, увидеть историю его глазами во время самостоятельного чтения. Мне кажется, Вы

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
6 часов назад
Эдмон, Вы абсолютно правы. Первый же разрушающий возведённый автором карточный домик доказательств аргумент - толщина романов Дюма, Стивенсона,

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Zinaida Varlygina
6 часов назад
Anat, я в школе читала. Долго. Но до конца. А пару лет назад (сейчас мне 37) перечитала - влёт, даже с удовольствием.

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Роман Кокотов
6 часов назад
Александр, очень умно: либо отменяем школу вообще, либо продолжаем учить в этой школе всякой ерунде по канонам викторианской эпохи. Третьего не

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

Роман Кокотов
7 часов назад
As, и что там исторического? Что, кто-то реально может составить представление об эпохе наполеоновских войн по Льву Николаевичу? Или так мы

Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?Есть ли смысл, с научной точки зрения, в прочтении гигантского романа «Война и мир»? Если да, то в чем же он состоит, какая польза от этого? А если нет, почему это произведение до сих пор присутствует в школьной программе? Это нежелание изменять традициям?

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