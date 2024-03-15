Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

SpaceX показала, как Starship вернулся в атмосферу Земли

Starship возвращается в атмосферу Земли / © SpaceX

Инженеры SpaceX сумели достичь ряд важных прорывов во время последнего запуска: открыли и закрыли грузовой отсек Starship, провели тест по перекачке топлива (пока не известно, насколько он был успешным), однако приводнить верхнюю ступень Starship в Индийском океане, как это планировалось, не удалось.

При входе в атмосферу Starship разрушился на высоте 65 километров.

© Milky Way

Последний этап жизни Starship удалось запечатлеть благодаря системе спутниковой связи Starlink.

Зрители, следившие за трансляцией, могли в режиме реального времени увидеть, как Starship в облаке плазмы вернулся в атмосферу нашей планеты.