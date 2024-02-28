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Apple отказывается от создания своего электромобиля

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что американская корпорация Apple решила отказаться от одного из самых амбициозных проектов в истории компании — выпуска собственного электромобиля, который разрабатывался десять лет.

Один из ранних концептов Apple Car / © Apple

По данным Bloomberg, сотрудникам, работавшим над разработкой электромобиля Apple Car, сообщили, что проект под названием Project Titan отменен.

Напомню, что данный проект Apple появился в 2014 году. За это время он столкнулся с многочисленными задержками и неоднократной сменой руководителей.

Недавно сообщалось, что Apple планировала выпустить Apple Car не раньше 2028 года.