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Apple отказывается от создания своего электромобиля
Информационное агентство Bloomberg сообщило, что американская корпорация Apple решила отказаться от одного из самых амбициозных проектов в истории компании — выпуска собственного электромобиля, который разрабатывался десять лет.
По данным Bloomberg, сотрудникам, работавшим над разработкой электромобиля Apple Car, сообщили, что проект под названием Project Titan отменен.
Напомню, что данный проект Apple появился в 2014 году. За это время он столкнулся с многочисленными задержками и неоднократной сменой руководителей.
Недавно сообщалось, что Apple планировала выпустить Apple Car не раньше 2028 года.
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Компания Neuralink, при помощи которой предприниматель Илон Маск надеется совершить революцию в интерфейсах «мозг-компьютер» (BCI), впервые имплантировала человеку устройство «чтения мыслей». Об этом Маск сообщил в твите, опубликованном 29 января. Однако, некоторые обеспокоены отсутствием прозрачности вокруг имплантата, который должен дать возможность управлять устройствами посредством мысли. Реакции ученых и экспертов на это событие обобщает медиа-редакция Nature, а Naked Science приводит перевод этой статьи.
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