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Apple планирует выпустить собственный электромобиль в 2028 году

Американская корпорация Apple сообщила о переносе сроков и намерениях выпустить свой первый электромобиль не раньше 2028 года.

Неофициальное изображение силуэта электромобиля Apple / © electrek

По информации Bloomberg, новое транспортное средство будет предлагать ограниченные функции автономного вождения, как и другие производители электромобилей, например Tesla. Хотя изначально в Apple планировали создать полностью автономную машину без рулевого колеса.

Проект Apple по производству электромобиля под названием Titan появился в 2014 году. За это время он столкнулся с многочисленными задержками и неоднократной сменой руководителей.