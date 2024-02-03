Первый в мире случай: робот-курьер врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП 

Зумеров упрекают в нехватке бунтарства. Однако недавние научные работы показали, что на Западе эта проблема может лежать скорее в области некоторого снижения IQ, а виноват один необычный тип химических загрязнений. В России межпоколенческих сравнений IQ никто не проводит, поэтому ситуация неизвестна. Однако загрязнителей, способных привести к аналогичным проблемам, здесь тоже немало, так что, скорее всего, это ситуация та же. Это не первый случай, когда технический прогресс массово и неприятно повлиял на психический облик целого поколения. Naked Science попробовал разобраться в деталях.