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Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
3 минуты назад
Рейтинг: +714
Посты: 1391

Первый в мире случай: робот-курьер врезался в автомобиль и скрылся с места ДТП 

В столице Финляндии, городе Хельсинки, случайный прохожий заметил, как робот по доставке еды, принадлежащий сети продуктовых магазинов S Group, соскользнул с покрытого льдом и снегом тротуара и врезался в припаркованный автомобиль. 

Сообщество
# Роботы
# технологии
# транспорт
Робот-курьер S Group / © yle 
Робот-курьер S Group / © yle 

Робот-курьер, поцарапав двери автомобиля, не остался на месте аварии, а отправился по своим делам. Однако бдительный прохожий, который стал свидетелем ДТП, не растерялся и тут же сообщил в полицию. 

Сейчас правоохранительные органы и компания S Group расследуют инцидент.

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Комментарии

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1 Комментарий

Раиса Сидорук
Раиса Сидорук
35 секунд назад
-
0
+
Робот будет мстить
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0
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# онкозаболевания
# онкопатология
# породы собак
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# зумеры
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Иван Колупаев
46 минут назад
Д., если работы нет лично у вас то это скорее ваши проблемы. Кредиты, ипотеки тоже отнюдь не российское изобретение.

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Д. М.
1 час назад
Тем временем в России дороги в Ямах, пол России на печном отоплении, работы нет, зарплата мизерная , кредиты, ипотеки, 😏 делается вывод кто то

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Affidavit Donda
1 час назад
. Не фемки(ц) отчего-то тоже не рвутся ни у станка стоять, ни в армию идти. Или "Вынипонелиии!!!Этажидругоиии!!!"?

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ad ba
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Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Soul Goodman
2 часа назад
Пора ипотеку брать.Там местечко клевое ,справа внизу.

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

Evgenii Zav
2 часа назад
(‘’ученые выяснили, что группа людей гуляла по пляжу примерно 90 тысяч лет назад’’) странно, а почему не 100 тыс. лет назад… мда..

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pavel g
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Если будет обеспечена автономность в энергетике, (что попроще обеспечить), и в пропитании обитателей, что потяжелее, в условиях аравийского п/ва, то

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

pavel g
2 часа назад
Илья, причем здесь восьмиугольник-то?)))

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

pavel g
2 часа назад
Максим, про "тырить деньги у страны"... Это вы с одним обидчивым президентом другой страны спутали. А с первой частью согласен. Посмотрим, что

Фото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской АравииФото: строительство горизонтального небоскреба «Зеркальная линия» и плавучего города Оксагон в Саудовской Аравии

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Иван иванов
4 часа назад
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Киви улучшили настроение всего за четыре дняКиви улучшили настроение всего за четыре дня

gtpun
5 часов назад
Андрей, конечно же Солнце появилось раньше, а затем Земля но она появилась благодаря астероидам, метеоритам и космической пыли с солнца

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Spyphy Farnsworth
11 часов назад
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