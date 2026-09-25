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Roman Markin
Roman Markin
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Четыре L-39 Skyfox для неназванного заказчика связали с Арменией

Вокруг возможной закупки Арменией чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 Skyfox появились новые косвенные признаки. В июне Aero Vodochody сообщила о четырех машинах для неназванного клиента, а 4 сентября предприятие посетил президент Армении Ваагн Хачатурян, которому отдельно показали именно Skyfox. При этом ни Ереван, ни производитель контракт с Арменией пока не подтверждали.

Сообщество
# Aero Vodochody
# L-39 Albatros
# L-39 Skyfox
# авиационные технологии
# Армения
# ВВС Армении
# военная авиация
# учебная авиация
# Чехия
L-39 Skyfox — современная версия семейства чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 / © Aero Vodochody
L-39 Skyfox — современная версия семейства чешских учебно-тренировочных самолетов L-39 / © Aero Vodochody

Версия о возможной армянской закупке строится прежде всего на совпадении двух событий. 18 июня Aero Vodochody сообщила, что заканчивает производство четырех L-39 Skyfox для заказчика, который не хочет раскрывать детали контракта. Компания тогда не назвала ни страну, ни сроки передачи этих машин.

Через два с половиной месяца на предприятие во Водоходах приехал президент Армении Ваагн Хачатурян в рамках официального визита в Чехию. Производитель отдельно отметил, что армянской делегации показали L-39 Skyfox и его возможности для подготовки военных летчиков. Глава Aero Виктор Сотона при этом напомнил, что Армения много лет эксплуатирует предыдущую модель семейства — L-39 Albatros.

L-39 Albatros ВВС Армении / © Wim Soneveld
L-39 Albatros ВВС Армении / © Wim Soneveld

Сам Skyfox — развитие программы L-39NG, которой Aero в 2024 году дала новое коммерческое название. Это двухместный дозвуковой реактивный самолет для базовой и углубленной подготовки, но производитель также предусматривает разведывательные, патрульные и легкие ударные задачи. Максимальная скорость заявлена на уровне 907 километров в час, полезная нагрузка — до 1350 килограммов, а ресурс планера — до 15 тысяч летных часов. Самолет может иметь до пяти точек подвески.

Президент Армении Ваагн Хачатурян знакомится с L-39 Skyfox во время визита на завод Aero Vodochody 4 сентября 2026 года / © Aero Vodochody
Президент Армении Ваагн Хачатурян знакомится с L-39 Skyfox во время визита на завод Aero Vodochody 4 сентября 2026 года / © Aero Vodochody

Для Армении такая машина выглядела бы логичным продолжением уже знакомой линейки L-39: не пришлось бы полностью менять сам подход к подготовке пилотов. Но одного этого недостаточно, чтобы считать сделку состоявшейся. Ни Министерство обороны Армении, ни Aero Vodochody не публиковали сообщения о подписании контракта, а официальный релиз о визите Хачатуряна говорит лишь о знакомстве с производством и самолетом.

Дополнительную осторожность требует и июньское сообщение Aero. Компания одновременно объявляла новые контракты с Анголой и североамериканским заказчиком и отдельно упоминала еще четыре самолета для другого клиента. То есть сама формулировка не связывала эти машины с Арменией. Пока наиболее точное описание ситуации такое: существует правдоподобная версия о возможном армянском заказе, подкрепленная косвенными признаками, но официального подтверждения нет.

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Сообщество
# Aero Vodochody
# L-39 Albatros
# L-39 Skyfox
# авиационные технологии
# Армения
# ВВС Армении
# военная авиация
# учебная авиация
# Чехия
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