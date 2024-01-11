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Саудовская Аравия представила проект футуристического подземелья Aquellum

Агентство развития территории Саудовской Аравии Neom рассказало о новом проекте Aquellum («Аквеллум»), который станет цифровым районом будущего, подземным миром, невидимым извне. В его основе — полет мысли и причудливая архитектура, сливающаяся с природой. Отели, апартаменты, магазины, центры инноваций, зоны отдыха и развлечений будут органично связаны между собой.

Проект Aquellum / © Neom

Расположенный вдоль береговой линии залива Акаба, Aquellum будет спрятан в горном массиве высотой 450 метров и представит собой футуристическую экосистему. Чтобы попасть в нее, посетители отправятся в необычное путешествие, которое начнется у первой в мире плавучей пристани. Здесь гости сядут на специально спроектированное судно и проникнут в Aquellum через скрытый подземный канал.

Оказавшись внутри, можно будет насладиться различными представлениями, дополненными цифровой реальностью, а также отдохнуть в одном из отелей и искупаться в море.

Проект Aquellum / © Neom

Проект Aquellum / © Neom

Проект Aquellum / © Neom

Проект Aquellum / © Neom

Проект Aquellum / © Neom

© Neom