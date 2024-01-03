Ученый провел «экскурсию» по региону, который исследует марсоход Perseverance

Чаще всего научные итоги похожи друг на друга: разные издания пересказывают одни и те же события. 2023 год был особенным: его научные события включают острый кризис в космологии — и, одновременно, его решение. Это редкое сочетание: обычно между кризисом и его разрешение в науке проходит много лет. В общем, мы обещаем: основная часть тех итогов года, что вы увидите ниже, ничем не будет похожа на то, что можно прочитать где-то еще.