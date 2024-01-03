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Ученый провел «экскурсию» по региону, который исследует марсоход Perseverance
Кен Фарли, научный сотрудник исследовательского проекта Perseverance Rover, использовал 993 снимка, которые сделала камера Mastcam-Z, установленная на мачте марсохода и составил 360-градусную «мозаику» этой местности Красной планеты.
Более 1000 столов (суток на Красной планете) марсоход Perseverance изучает горные породы дельты реки, возраст которой насчитывает миллиарды лет. Ученые исследуют этот регион Марса, известный как кратер Езеро, чтобы выяснить, сможет ли ровер обнаружить признаки древней жизни.
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