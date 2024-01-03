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Дмитрий Скрипач
Дмитрий Скрипач
56 минут назад
Рейтинг: +676
Посты: 1351

Ученый провел «экскурсию» по региону, который исследует марсоход Perseverance

Кен Фарли, научный сотрудник исследовательского проекта Perseverance Rover, использовал 993 снимка, которые сделала камера Mastcam-Z, установленная на мачте марсохода и составил 360-градусную «мозаику» этой местности Красной планеты.

Сообщество
# NASA
# Perseverance
# космос
# Марс
Марсоход Perseverance и панорама Красной планеты / © NASA Jet Propulsion Laboratory 
Марсоход Perseverance и панорама Красной планеты / © NASA Jet Propulsion Laboratory 

Более 1000 столов (суток на Красной планете) марсоход Perseverance изучает горные породы дельты реки, возраст которой насчитывает миллиарды лет. Ученые исследуют этот регион Марса, известный как кратер Езеро, чтобы выяснить, сможет ли ровер обнаружить признаки древней жизни. 

© NASA Jet Propulsion Laboratory 
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Антропология
# Homo erectus
# Homo neanderthalensis
# Homo sapiens
# археология
# генетика
# геология
# древние люди
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С точки зрения науки
# SpaceX
# StarShip
# Илон Маск
# космологии
# семаглутид
# стандартная космологическая модель
# физика
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# вкус
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# бактерии
# изучение космоса
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