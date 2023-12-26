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Мария Чеботарь
Мария Чеботарь
14 минут назад
Рейтинг: +210
Посты: 260

Лучшие изображения, сделанные «Джеймсом Уэббом» в 2023 году, по версии журнала Time

Редакция американского журнала Time выбрала самые впечатляющие изображения, которые сделал в уходящем году «Джеймс Уэбб» — крупнейший космический телескоп с самым большим зеркалом из когда-либо запущенных человеком.

Сообщество
# галактики
# Джеймс Уэбб
# звёзды
# космос
Снимок двух объектов Хербига — Аро 46/47 (Herbig‑Haro, HH 46/47), расположенных на расстоянии 1470 световых лет от Земли / © NASA, ESA, CSA. Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Снимок двух объектов Хербига — Аро 46/47 (Herbig‑Haro, HH 46/47), расположенных на расстоянии 1470 световых лет от Земли / © NASA, ESA, CSA. Image Processing: Joseph DePasquale (STScI)
Туманность Ориона и Трапеция Ориона / © NASA, ESA, CSA/Science leads and image processing: M. McCaughrean, S. Pearson, CC BY-SA 3.0 IGO
Туманность Ориона и Трапеция Ориона / © NASA, ESA, CSA/Science leads and image processing: M. McCaughrean, S. Pearson, CC BY-SA 3.0 IGO
Звезда Вольфа — Райе, относящаяся к тому типу светил, для которых характерны очень высокие температуры и светимости, а также наличие ярких эмиссионных линий различных элементов в спектре / © NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team
Звезда Вольфа — Райе, относящаяся к тому типу светил, для которых характерны очень высокие температуры и светимости, а также наличие ярких эмиссионных линий различных элементов в спектре / © NASA, ESA, CSA, STScI, Webb ERO Production Team
Туманность Кольцо / © ESA / Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)
Туманность Кольцо / © ESA / Webb, NASA, CSA, M. Barlow (University College London), N. Cox (ACRI-ST), R. Wesson (Cardiff University)
Карликовая галактика NGC 6822, которая содержит около десяти миллионов звезд / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Meixnev
Карликовая галактика NGC 6822, которая содержит около десяти миллионов звезд / © ESA / Webb, NASA & CSA, M. Meixnev
Спиральная галактика M51 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team
Спиральная галактика M51 / © ESA / Webb, NASA & CSA, A. Adamo (Stockholm University) and the FEAST JWST team
Межзвездный газ и пыль в барьере Ориона (Orion Bar) в туманности Ориона / © ESA / Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), and the PDRs4All ERS Team
Межзвездный газ и пыль в барьере Ориона (Orion Bar) в туманности Ориона / © ESA / Webb, NASA, CSA, M. Zamani (ESA/Webb), and the PDRs4All ERS Team
Звездное скопление IC 348 / © NASA, ESA, CSA, STScI, Kevin Luhman (PSU), Catarina Alves de Oliveira (ESA)
Звездное скопление IC 348 / © NASA, ESA, CSA, STScI, Kevin Luhman (PSU), Catarina Alves de Oliveira (ESA)
Скопление Пандоры / © NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology) and R. Bezanson (University of Pittsburgh). Image processing: Alyssa Pagan (STScI)
Скопление Пандоры / © NASA, ESA, CSA, I. Labbe (Swinburne University of Technology) and R. Bezanson (University of Pittsburgh). Image processing: Alyssa Pagan (STScI)
Сатурн / © NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscareno (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA). Image processing: J. DePasquale (STScI)
Сатурн / © NASA, ESA, CSA, STScI, Matt Tiscareno (SETI Institute), Matt Hedman (University of Idaho), Maryame El Moutamid (Cornell University), Mark Showalter (SETI Institute), Leigh Fletcher (University of Leicester), Heidi Hammel (AURA). Image processing: J. DePasquale (STScI)
Молекулярное облако ρ Змееносца / © NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)
Молекулярное облако

ρ Змееносца / © NASA, ESA, CSA, STScI, Klaus Pontoppidan (STScI)

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