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Алена Кирсанова
Алена Кирсанова
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Рейтинг: +347
Посты: 605

Нейросети показали, каким был бы сериал «Слово пацана» от студии Pixar

Художник Александр Доброкотов применил нейросети и фотошоп, чтобы показать, каким был бы нашумевший российский сериал «Слово пацана», если бы его сняла американская студия компьютерной анимации Pixar.

Сообщество
# кино
# нейросети
# технологии
«Слово пацана» от студии Pixar / © Александр Доброкотов
«Слово пацана» от студии Pixar / © Александр Доброкотов
© Александр Доброкотов
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Deniross
6 часов назад
John Smith, твое хамство вряд ли пойдет тебе на пользу. Количество бомб тогда или сейчас играют роль? Полагаю что и сейчас если сделать так, как я написал

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

John Smith
6 часов назад
Deniross, ну ты чем читаешь, умник? В то время было ВСЕГО две бомбы. Сейчас тысячи. Не? Не доходит ? Иди думай дальше.

Фото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войныФото: на Гавайях строят огромный бункер для Марка Цукерберга на случай ядерной войны

Deniross
6 часов назад
John Smith, следуя этой логике "пара маленьких бомбочек, которые ну уж никак не привели бы к мировой ядерной катастрофе" - одна на Киев, вторая на, скажем

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