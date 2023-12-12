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Tesla Cybertruck поучаствовал в гонке с главным конкурентом

В прошлые выходные блогеры решили сравнить Tesla Cybertruck в заезде по прямой с его главным конкурентом — электрическим пикапом Ford F-150 Raptor.

Tesla Cybertruck против Ford F-150 Raptor / © carwow

Raptor — более мощная версия популярного пикапа F-150 от Ford, поэтому именно ее противопоставили версии Cybertruck Cyberbeast, которая представляет собой трехмоторную модель электромобиля.

© carwow

Ранее для демонстрации возможностей нового электрического пикапа от Tesla его сравнивали со спорткаром Porsche 911 и электрическим GMC Hummer.