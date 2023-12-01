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Cybertruck обогнал Porsche 911, буксируя точно такой же спорткар немецкого производителя

Во время мероприятия, посвященного старту поставок электрического пикапа Cybertruck, компания Tesla показала возможности нового электромобиля.

Cybertruck и спорткар Porsche 911 на старте / © MikesCarInfo

В частности, был продемонстрирован видеоролик, на котором самая мощная версия Cybertruck под названием Cyberbeast («Киберзверь») обгоняет спортивный автомобиль Porsche 911, буксируя при этом еще один Porsche 911.

Cybertruck Cyberbeast быстрее многих спорткаров и способен разгонятся до 96 километров в час всего за 2,6 секунды, отметил Илон Маск.

© MikesCarInfo