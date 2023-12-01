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Маск лично вручил ключи первым покупателям: Tesla начала поставки Cybertruck

Спустя четыре года после официальной презентации электрического пикапа Cybertruck компания Tesla провела мероприятие, посвященное старту поставок электромобиля покупателям. Глава компании Илон Маск в торжественной обстановке вручил первые десять Cybertruck их владельцам 30 ноября.

Tesla Cybertruck / © Tesla

Во время мероприятия Tesla раскрыла характеристики Cybertruck. Электрический пикап будут выпускать в трех вариантах:

— бюджетная, заднеприводная, версия стоимостью 60 990 долларов США (примерно 5 487 575 рублей по нынешнему курсу), с запасом хода на 402 километра и максимальной скоростью 180 километров в час;

Производственная линия Cybertruck / © Elon Musk

— полноприводная версия за 79 990 долларов США (примерно 7 197 100 рублей), с общей мощностью 600 лошадиных сил, максимальной скорость в 180 километров в час. Запас хода у этой версии составит 547 километров, также она поддерживает быструю зарядку, которая добавляет до 218 километров хода за 15 минут;

— самая мощная версия Cybertruck под названием Cyberbeast («Киберзверь») за 99 990 долларов США (примерно 8 996 600 рублей). Она получит три электродвигателя суммарной мощностью 845 лошадиных сил. Максимальная скорость составит 209 километров в час, запас хода — 515 километров. Тоже поддерживается быстрая зарядка, добавляющая до 206 километров за 15 минут

© CNET

Ранее появлялись сообщения о том, что Cybertruck расстреляли из пистолета-пулемета Томпсона. Илон Маск их подтвердил и показал видео с испытаний, отметив, что Cybertruck получил пуленепробиваемые двери.

© Shortland