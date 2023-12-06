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Истребитель F-35C с «зеркальным» покрытием заметили на авианосце США
Новый самолет F-35C Lightning II с необычным «зеркальным» покрытием, приписанный к 125-й ударной истребительной эскадрилье (VFA), заметили заходящим на посадку на авианосец. Корабль в этот момент находился в Тихом океане.
Как сообщил портал The Aviationist, это первый случай, когда F-35 с «зеркальным» покрытием увидели на борту авианосца. Покрытие, как считается, служит для снижения заметности самолета.
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