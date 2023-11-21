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Tesla начала поставлять электрические пикапы Cybertruck в автосалоны

Компания Tesla начала привозить электромобили Cybertruck в американские автосалоны в преддверии официального старта продаж, который запланирован на конец ноября.

Tesla Cybertruck / © Tesla

Один из поклонников Tesla Джон В. Дэвис заметил, как электрический пикап доставили в магазин Tesla в торговом центре Westfield UTC в Сан-Диего.

© John W. Davis

Спустя четыре года после презентации Cybertruck, 30 ноября, мир узнает все технические характеристики электромобиля и его стоимость.