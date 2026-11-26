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Три башни и два мировых рекорда: в Лондоне открылся крупнейший жилой комплекс Passivhaus
Компания urbanest получила сертификат Passivhaus для своего нового комплекса студенческого жилья urbanest Canary Wharf. Это специально спроектированное здание предназначено для размещения студентов.
Благодаря сертификации комплекс установил сразу два мировых рекорда: стал самым высоким в мире зданием, полностью соответствующим стандарту Passivhaus, а также крупнейшим жилым зданием, сертифицированным по этому стандарту. Комплекс состоит из трех башен высотой 46, 36 и 28 этажей. Кроме того, это крупнейшее отдельно стоящее здание любого назначения с сертификатом Passivhaus в Великобритании и самое высокое здание студенческого жилья в стране.
Комплекс расположен в районе Кэнэри-Уорф и открылся в сентябре в рамках соглашения с Университетским колледжем Лондона (UCL), предусматривающего предоставление ему всех мест для студентов. Помимо 1672 мест в студенческих комнатах, в проект входят 80 жилых квартир с одной, двумя и тремя спальнями. Также предусмотрено около 4000 квадратных метров площадей под магазины, образовательные учреждения и офисы с возможностью гибкого использования.
Стандарт Passivhaus сочетает исключительно высокую энергоэффективность с повышенным комфортом для жильцов и улучшенным качеством воздуха в помещениях. По сравнению со средними показателями новых зданий он позволяет существенно сократить затраты энергии на отопление и охлаждение.
По результатам тщательных испытаний urbanest Canary Wharf выполнил строгие требования стандарта к эксплуатационным характеристикам. Этого удалось достичь благодаря высокому уровню теплоизоляции, герметичной конструкции здания, энергоэффективному остеклению и системе вентиляции с рекуперацией тепла. Комплекс также продемонстрировал исключительно низкую воздухопроницаемость, значительно превзойдя показатель, который в отрасли считается отличным результатом.
Для жильцов применение передовых решений Passivhaus означает поддержание комфортной температуры в помещениях в течение всего года и постоянное поступление свежего фильтрованного воздуха при существенно меньшем потреблении энергии в процессе эксплуатации здания. В комплексе также оборудованы тренажерный зал, студия йоги, два кинозала, помещения для занятий, игровые комнаты и общие зоны. Кроме того, здесь предусмотрено 70 садов на высоте, призванных способствовать благополучию студентов.
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