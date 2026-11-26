Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Три башни и два мировых рекорда: в Лондоне открылся крупнейший жилой комплекс Passivhaus

Комплекс urbanest Canary Wharf / © BCD

Благодаря сертификации комплекс установил сразу два мировых рекорда: стал самым высоким в мире зданием, полностью соответствующим стандарту Passivhaus, а также крупнейшим жилым зданием, сертифицированным по этому стандарту. Комплекс состоит из трех башен высотой 46, 36 и 28 этажей. Кроме того, это крупнейшее отдельно стоящее здание любого назначения с сертификатом Passivhaus в Великобритании и самое высокое здание студенческого жилья в стране.

Комплекс расположен в районе Кэнэри-Уорф и открылся в сентябре в рамках соглашения с Университетским колледжем Лондона (UCL), предусматривающего предоставление ему всех мест для студентов. Помимо 1672 мест в студенческих комнатах, в проект входят 80 жилых квартир с одной, двумя и тремя спальнями. Также предусмотрено около 4000 квадратных метров площадей под магазины, образовательные учреждения и офисы с возможностью гибкого использования.

Стандарт Passivhaus сочетает исключительно высокую энергоэффективность с повышенным комфортом для жильцов и улучшенным качеством воздуха в помещениях. По сравнению со средними показателями новых зданий он позволяет существенно сократить затраты энергии на отопление и охлаждение.

По результатам тщательных испытаний urbanest Canary Wharf выполнил строгие требования стандарта к эксплуатационным характеристикам. Этого удалось достичь благодаря высокому уровню теплоизоляции, герметичной конструкции здания, энергоэффективному остеклению и системе вентиляции с рекуперацией тепла. Комплекс также продемонстрировал исключительно низкую воздухопроницаемость, значительно превзойдя показатель, который в отрасли считается отличным результатом.

Для жильцов применение передовых решений Passivhaus означает поддержание комфортной температуры в помещениях в течение всего года и постоянное поступление свежего фильтрованного воздуха при существенно меньшем потреблении энергии в процессе эксплуатации здания. В комплексе также оборудованы тренажерный зал, студия йоги, два кинозала, помещения для занятий, игровые комнаты и общие зоны. Кроме того, здесь предусмотрено 70 садов на высоте, призванных способствовать благополучию студентов.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.