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Китай запустил крупнейшую ветроэлектростанцию Тибета на высоте 5100 метров
В Сицзанском автономном районе Китая заработали первые турбины крупнейшей в регионе ветроэлектростанции. Электроэнергия, вырабатываемая на высоте 5100 метров в Гималаях, начала поступать в региональную энергосистему накануне зимнего сезона.
Новые энергетические установки входят в первую очередь проекта мощностью 150 мегаватт на ветроэнергетической базе Цюнцзе, расположенной в городе Шаньнань на юге Сицзана. Общая проектная мощность комплекса составит 500 мегаватт. Это крупнейшая ветроэнергетическая база, строящаяся в регионе, а также единственный местный ветроэнергетический проект, включенный Национальным управлением энергетики КНР в общенациональную пилотную программу.
После завершения строительства комплекс сможет вырабатывать около 394 миллионов киловатт-часов электроэнергии в год. Этого объема достаточно для обеспечения примерно 175 000 домохозяйств.
Ожидается, что благодаря работе ветроэлектростанции ежегодные выбросы углекислого газа сократятся приблизительно на 330 000 тонн.
Новый объект поможет стабилизировать энергоснабжение в ночное время, когда солнечные электростанции прекращают выработку энергии, а также зимой, когда снижается производство электроэнергии на гидроэлектростанциях.
В рамках первой очереди предусмотрена установка 24 ветротурбин номинальной мощностью 6,25 мегаватта каждая. Они размещаются на горных хребтах, средняя высота которых составляет около 5100 метров над уровнем моря. Средняя скорость ветра здесь превышает восемь метров в секунду. Масса отдельных секций башен достигает 101,9 тонны, длина лопастей составляет 97,3 метра, а ступицы роторов располагаются на высоте 113 метров над землёй.
Строительство на столь большой высоте Тибетского нагорья сопряжено с серьезными логистическими и физиологическими трудностями. Содержание кислорода в воздухе составляет лишь 50–60% от уровня на уровне моря, перепады температуры превышают 20 °C, сильные порывы ветра могут возникать внезапно, а строительный сезон длится всего пять месяцев.
Ветротурбины оснащены интеллектуальной системой прогнозирования, которая объединяет данные радаров, моделирование рельефа и информацию, поступающую непосредственно от оборудования. Это позволяет учитывать особенности ветровых потоков в горной местности и своевременно выявлять ситуации, требующие ограничения выработки электроэнергии, обледенения лопастей или автоматического отключения установок при слишком сильном ветре.
В состав комплекса также входят аккумуляторная система накопления энергии с функцией формирования параметров электросети и расширенная подстанция напряжением 220 киловатт.
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