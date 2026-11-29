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Видео: как урчит канадская рысь
Хотя канадская рысь — дикая кошка, по умилительности урчания она сравнится с домашним питомцем. Послушать его можно на видео.
Видео опубликовал в своем Instagram* центр реабилитации диких животных Soper Creek Wildlife Rescue. Расположен центр в канадской провинции Онтарио.
Канадские рыси обитают в Канаде и на севере США. Они считаются кошками среднего размера — масса самцов иногда достигает 17 килограммов, а самок — 12 килограммов. Кстати, они мельче своих родственников — обыкновенной рыси.
Хотя канадские рыси — относительно небольшие представители кошачьих, их лапы иногда впечатляют своим размером — ширина может достигать десяти сантиметров. Еще они обладают длинными когтями, которые могут полностью спрятать.
У канадских рысей есть и другая особенность — их задние лапы длиннее передних. Из-за этого спина животных наклонена вниз.
Рыси умеют мурлыкать почти как домашние кошки. Они могут издавать непрерывный урчащий звук как на вдохе, так и на выдохе. При этом у ученых нет однозначного объяснения, зачем они это делают. Возможно, это своего рода социальный сигнал признания или комфорта.
Кстати, у канадской рыси есть еще одно сходство с домашними кошками — любовь к коробкам.
* Принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена на территории России.
Комментарии
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