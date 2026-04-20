Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

Голые землекопы — небольшие грызуны с морщинистой, лишенной шерстного покрова кожей, ведущие подземный образ жизни. Они живут колониями в засушливых полупустынях Восточной Африки, роя сложные системы туннелей на глубине до двух метров под поверхностью почвы.

Эти грызуны уже давно в центре интересов ученых благодаря своим уникальным характеристикам: относительно долгой жизни (более 30 лет), нечувствительности к боли, устойчивости к возрастным заболеваниям, таким как рак. Среди необычных особенностей голых землекопов — их эусоциальность: социальная структура колоний этих млекопитающих похожа на социальную структуру колоний общественных насекомых, таких как муравьи или пчелы.

Как и в муравейниках или в ульях, в колониях голых землекопов царит жесткая иерархия. Все особи делятся на репродуктивных, к которым относится одна самка, королева, и нерепродуктивных — «вспомогательный персонал». Королева рожает все потомство, в то время как другие члены колонии поддерживают сложные подземные туннели, добывают пищу, заботятся о новорожденных и выполняют другие необходимые работы.

Однако когда королева начинает хуже справляться со своими обязанностями или умирает, в колонии наступает хаос. Остальные самки ожесточенно дерутся и убивают друг друга и детенышей, пока не определится одна победительница, которая займет трон и станет единственной размножающейся самкой в колонии.

Такое социальное устройство не лишено издержек. Так, рост колонии зависит от способности одной-единственной королевы зачать и родить потомство. Поскольку королеве приходится постоянно силой подтверждать свое доминирование, это требует от нее больших энергетических затрат и чревато травмами.

Поэтому ученые из Института биологических исследований Солка (США), статья которых опубликована в журнале Science Advances, задались вопросом, выработали ли голые землекопы механизм мирной смены поколений.

Исследователи в течение шести лет наблюдали в лаборатории за небольшой, хорошо функционирующей колонией голых землекопов. Поначалу, в июле 2019 года, она состояла из королевы по имени Тере, одного репродуктивного самца и четырех детенышей.

Чтобы смоделировать сценарии типа «королева мертва», но не избавляясь от самой Тере, ученые со временем последовательно ввели два стрессовых фактора окружающей среды, которые, как известно, дестабилизируют размножение у других грызунов: увеличение плотности колонии и перемещение колонии.

Перемещение колонии в новый террариум привело к тому, что репродуктивный успех Тере был полностью подорван: она больше не могла производить потомство. Именно тогда начался процесс постепенной, ненасильственной смены власти.

В течение следующего года исследователи наблюдали, как две дочери Тере, сестры из помета 2019-го, начали последовательно размножаться, медленно продвигаясь к вершине иерархии. Причем королева сотрудничала с ними и поддерживала во время частично совпадающих беременностей, чтобы помочь колонии процветать в условиях стресса.

В итоге, в конце 2025 года, одна из дочерей по имени Арвен мирно заняла место королевы, а Тере перешла в колонии на нерепродуктивную роль. Это свидетельствует о большей, чем считалось до сих пор, социальной и репродуктивной гибкости, а значит, и о биологической устойчивости голых землекопов, заключили исследователи.

