20 апреля, 15:33
Татьяна Зайцева
Биологи впервые наблюдали мирную cмену королевы у голых землекопов

Когда королева — единственная размножающаяся самка в колонии голых землекопов — теряет фертильность или умирает, между остальными самками начинается кровавая битва за престолонаследие. Однако в одной колонии этого не случилось: ушедшая на покой королева мирно и без кровопролития передала власть дочери, чего ученые прежде никогда не видели.

Голый землекоп / © Evgeniya Moskova / Getty Images

Голые землекопы — небольшие грызуны с морщинистой, лишенной шерстного покрова кожей, ведущие подземный образ жизни. Они живут колониями в засушливых полупустынях Восточной Африки, роя сложные системы туннелей на глубине до двух метров под поверхностью почвы.

Эти грызуны уже давно в центре интересов ученых благодаря своим уникальным характеристикам: относительно долгой жизни (более 30 лет), нечувствительности к боли, устойчивости к возрастным заболеваниям, таким как рак. Среди необычных особенностей голых землекопов — их эусоциальность: социальная структура колоний этих млекопитающих похожа на социальную структуру колоний общественных насекомых, таких как муравьи или пчелы.

Как и в муравейниках или в ульях, в колониях голых землекопов царит жесткая иерархия. Все особи делятся на репродуктивных, к которым относится одна самка, королева, и нерепродуктивных — «вспомогательный персонал». Королева рожает все потомство, в то время как другие члены колонии поддерживают сложные подземные туннели, добывают пищу, заботятся о новорожденных и выполняют другие необходимые работы.

Однако когда королева начинает хуже справляться со своими обязанностями или умирает, в колонии наступает хаос. Остальные самки ожесточенно дерутся и убивают друг друга и детенышей, пока не определится одна победительница, которая займет трон и станет единственной размножающейся самкой в колонии.

Такое социальное устройство не лишено издержек. Так, рост колонии зависит от способности одной-единственной королевы зачать и родить потомство. Поскольку королеве приходится постоянно силой подтверждать свое доминирование, это требует от нее больших энергетических затрат и чревато травмами.

Поэтому ученые из Института биологических исследований Солка (США), статья которых опубликована в журнале Science Advances, задались вопросом, выработали ли голые землекопы механизм мирной смены поколений.

Исследователи в течение шести лет наблюдали в лаборатории за небольшой, хорошо функционирующей колонией голых землекопов. Поначалу, в июле 2019 года, она состояла из королевы по имени Тере, одного репродуктивного самца и четырех детенышей.

Чтобы смоделировать сценарии типа «королева мертва», но не избавляясь от самой Тере, ученые со временем последовательно ввели два стрессовых фактора окружающей среды, которые, как известно, дестабилизируют размножение у других грызунов: увеличение плотности колонии и перемещение колонии.

Перемещение колонии в новый террариум привело к тому, что репродуктивный успех Тере был полностью подорван: она больше не могла производить потомство. Именно тогда начался процесс постепенной, ненасильственной смены власти.

В течение следующего года исследователи наблюдали, как две дочери Тере, сестры из помета 2019-го, начали последовательно размножаться, медленно продвигаясь к вершине иерархии. Причем королева сотрудничала с ними и поддерживала во время частично совпадающих беременностей, чтобы помочь колонии процветать в условиях стресса.

В итоге, в конце 2025 года, одна из дочерей по имени Арвен мирно заняла место королевы, а Тере перешла в колонии на нерепродуктивную роль. Это свидетельствует о большей, чем считалось до сих пор, социальной и репродуктивной гибкости, а значит, и о биологической устойчивости голых землекопов, заключили исследователи.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
20 апреля, 13:29
Илья Гриднев

Ученые доказали, что термоядерная энергетика никогда не будет рентабельна

Термоядерные электростанции не смогут конкурировать по цене с возобновляемыми источниками энергии из-за медленного удешевления технологии. По расчетам, расходы на каждую новую установку падали максимум на 8% — много раз ниже ранних ожиданий венчурных инвесторов. Это перечеркивает экономический смысл финансовых вливаний, и мир может никогда не увидеть дешевой термоядерной энергии.

Технологии
# инновации
# ИТЭР
# термоядерный реактор
# экономика
# энергетика
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
20 апреля, 08:20
Любовь С.

Даже слабые ветры подняли огромные волны на Титане

Ветер на спутнике Сатурна Титане способен поднимать огромные волны, даже если он очень слабый. Эти волны формируют берега, переносят осадки, перемешивают жидкости и даже влияют на климат луны. Изучая их, планетологи могут понять, как устроены потенциально обитаемые миры за пределами Земли.

Астрономия
# атмосфера
# ветер
# волны
# марс
# титан
# экзопланеты
18 апреля, 12:33
Татьяна Зайцева

Распространение рыжих волос и светлой кожи объяснили естественным отбором

За последние 10 тысяч лет направленный естественный отбор способствовал эволюции почти 500 генов в ДНК жителей Западной Евразии, что повлияло на их внешний вид и восприимчивость к различным заболеваниям, установили авторы нового исследования.

Биология
# генетика
# геномные варианты
# ДНК
# естесственный отбор
# рыжий цвет волос
18 апреля, 10:00
Evgenia Vavilova

Физики опровергли предположение о составной структуре кварков

Ученые продолжают исследовать фундаментальные частицы на неделимость. На этот раз на БАК исследовали кварки и не нашли у них признаков составной частицы.

Физика
# CMS
# БАК
# большой адронный коллайдер
# кварки
# протоны
17 апреля, 08:20
Любовь С.

Молчание Вселенной связали с частой гибелью цивилизаций

Что, если развитые цивилизации во Вселенной не исчезают навсегда, а периодически «выключаются», переживая циклы коллапсов и восстановлений? Модель, разработанная авторами нового исследования, показывает, что такая прерывистая жизнь может объяснить космическую тишину — и переосмыслить будущее Земли.

Астрономия
# внеземные цивилизации
# инопланетный разум
# катастрофы
# коллапс
# ресурсы
# технологии
# техносигнатуры
5 апреля, 15:48
Александр Березин

Замерзание мочи на летящем к Луне корабле поставило вопрос о его надежности

Четыре человека, летящие к Луне, столкнулись с целым рядом мелких неприятностей — от низкой температуры в начале работы до поломки мочевыводящей системы туалета на вторые сутки и необходимости взамен пользоваться пакетами. К счастью, пока самые крупные сложности удалось компенсировать. Но все они вместе могут сдвинуть ситуацию к решению, о котором Naked Science уже говорил в нашем видеоподкасте о миссии: не исключено, что при высадке астронавтов на Луне их корабль состыкуют со Starship не на окололунной, а уже на околоземной орбите.

Космонавтика
# NASA
# Артемида
# космос
# лунная гонка
# США
10 апреля, 10:51
Татьяна Зайцева

Полярная экспедиция случайно наткнулась на неизвестный остров у берегов Антарктиды

Когда международная экспедиционная группа, исследующая море Уэдделла в Антарктиде на борту ледокола «Поларштерн», попыталась укрыться от шторма, ученые и экипаж судна удивились внезапному появлению острова, не обозначенного ни на одной морской карте.

Геология
# антарктида
# океан
# остров
# экспедиция
9 апреля, 08:30
Максим Абдулаев

У мумифицированной рептилии пермского периода сохранились кожа и хрящи

Окаменелые остатки рептилии возрастом 289 миллионов лет сохранили полное анатомическое устройство грудной клетки ранних покорителей суши. Благодаря нетронутым хрящам исследователи реконструировали механику первого полноценного реберного дыхания. Наличие в тканях оригинальных белков подтвердило, что сложные органические молекулы способны сохраняться в палеонтологической летописи почти на 100 миллионов лет дольше, чем считалось.

Палеонтология
# амниоты
# дыхание
# окаменелости
# пермский период
Комментарии

Александр Суворов
Александр Суворов
5 минут назад
Единственное мирное: я устал, я ухожу!
