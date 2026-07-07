Старая находка из Антарктиды оказалась первым свидетельством существования титанозавров на континенте

Британские палеонтологи установили, что самый первый окаменелый фрагмент динозавра, когда-либо найденный в Антарктиде, принадлежал титанозавру. Эта группа длинношеих ящеров-зауроподов включает в себя самых огромных сухопутных существ, когда-либо ходивших по земле.

Изначально фрагмент позвоночника гиганта возрастом 82 миллиона лет обнаружили на острове Джеймса Росса еще в 1985 году. Однако в то время геологи ошибочно предположили, что кость принадлежала древней морской рептилии. Лишь спустя 40 лет исследователи под руководством Пола Барретта (Paul Barrett) из Музея естественной истории в Лондоне повторно изучили находку с помощью высокоразрешающей компьютерной томографии. Заглянув внутрь окаменелости, они подтвердили ее истинное происхождение. Результаты нового анализа опубликовали в научном журнале Acta Palaeontologica Polonica.

Сам антарктический титанозавр был относительно скромных размеров — шесть-семь метров в длину, что блекнет на фоне его крупнейших родственников, достигавших 37 метров. Тем не менее ученые не могут точно определить конкретный вид, так как в их распоряжении есть лишь обломок позвонка. Палеонтологи допускают, что останки могли принадлежать молодой особи — это объяснило бы ее габариты.

Во времена жизни этого титанозавра, в поздний меловой период, Антарктида выглядела совсем иначе. Она еще была соединена с Южной Америкой в составе суперконтинента Гондвана и была покрыта густыми умеренными лесами. Из-за экстремального географического положения местным динозаврам — среди которых были мелкие травоядные ящеры, панцирные анкилозавры и хищники вроде имперобаторов — приходилось проводить зимние месяцы в условиях постоянных сумерек.

Это открытие помогает науке лучше понять, как именно динозавры расселялись по южным материкам планеты. Присутствие титанозавров в этой части света указывает на то, что они могли использовать доисторическую зеленую Антарктиду в качестве моста для миграции из Южной Америки в Новую Зеландию. По мнению авторов научный работы, по мере того как глобальное потепление заставляет антарктические льды отступать, ученые будут находить все больше свидетельств богатого древнего биоразнообразия ледяного континента.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.