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Рейтинг стран по объему потребления кофе

Кофе — неотъемлемая часть повседневной жизни людей во всем мире. Однако страны, потребляющие больше всего этого напитка, далеко не всегда оказываются теми, которые наиболее известны своими кофейными традициями.

Рейтинг стран по объему потребления кофе / © Visual Capitalist

На инфографике представлены 96 стран, ранжированных по доле в мировом потреблении кофе в 2025/26 маркетинговом году. Данные взяты из материалов Службы зарубежного сельского хозяйства Министерства сельского хозяйства США (USDA Foreign Agricultural Service) и Европейской федерации кофе (European Coffee Federation). Объемы потребления указаны в мешках по 60 килограммов в пересчете на зеленые кофейные зерна.

На восемь крупнейших стран — потребителей кофе приходится 51,1% мирового спроса. Помимо США и Бразилии, в число ведущих рынков входят Германия, Япония, Филиппины и Китай. Этот рейтинг отражает общий объем потребления, а не количество выпиваемого кофе в расчете на одного человека. Поэтому преимущество получают страны с многочисленным населением, тогда как государства с небольшим населением, но развитыми кофейными традициями оказываются ниже в списке.

Лидируют США: за год здесь потребляют 25,6 миллионов мешков кофе. Такой результат объясняется прежде всего большим числом людей, регулярно употребляющих этот напиток. Согласно данным Национальной кофейной ассоциации США, кофе ежедневно пьют 66% взрослых американцев. Столь обширная потребительская база делает США крупнейшим импортером кофе в мире, хотя в самой стране выращивают совсем немного кофейных зерен.

Бразилия (22,3 миллиона мешков) и Эфиопия (4,5 миллиона мешков), крупнейший кофейный рынок Африки, представляют собой совершенно другую модель. Обе страны относятся к ведущим производителям кофе и оставляют для внутреннего потребления более трети собранного урожая. Отчасти этим объясняется, почему они опережают в рейтинге несколько более богатых государств, зависящих от импорта.

На Азиатско-Тихоокеанский регион приходится 23,3% мирового потребления кофе. Пять стран региона входят в первую десятку рейтинга. Лидируют Япония и Филиппины — по 3,8% мирового объема каждая. Немного уступает им Китай с показателем 3,7%.

Крупные производители кофе — Вьетнам и Индонезия (по 2,8%) — покрывают значительную часть внутреннего спроса за счет собственного урожая. Филиппины, напротив, в значительной степени зависят от импорта кофейной продукции.

На растворимый кофе приходится 94% потребления кофе на Филиппинах. Это делает страну крупнейшим в мире импортером растворимого кофе. Тем временем за последнее десятилетие потребление кофе в Китае увеличилось почти втрое. По общему объему страна уже приблизилась к Японии, занимающей четвертое место в мировом рейтинге.

Европа опережает остальные регионы: на нее приходится 31,6% мирового потребления кофе, распределенного между 36 странами. В глобальную первую десятку входят только два европейских государства — Германия (6,4%) и Франция (2,9%).

Кофе занимает важное место и в повседневной культуре европейцев. В Италии сложилась традиция эспрессо — крепкого кофе небольшого объема, который обычно пьют в районных барах. В Швеции существует обычай: регулярные перерывы на кофе, во время которых принято общаться и отдыхать, в том числе в течение рабочего дня.

Швеция наглядно показывает, насколько сильно привычки потребления кофе могут влиять на положение страны в рейтинге независимо от численности населения. Несмотря на то что население Швеции во много раз меньше индийского, на неё приходится 1,1% мирового потребления кофе, тогда как на Индию — всего 0,9%. Это сравнение подчеркивает, насколько рейтинги, основанные на совокупных объемах потребления, могут отличаться от тех, в которых учитывается количество кофе, выпиваемого в среднем одним человеком.

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