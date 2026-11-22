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В сети опубликовали первый набор чит-кодов GTA VI
После финала GTA VI игрок может получить 250 000 долларов за восемь нажатий на крестовину. У других читов есть дополнительные условия. В подборке — 15 комбинаций для PlayStation 5 и задания, которые их открывают.
Сайт PowerPyx собрал первые комбинации кнопок для GTA VI. Редакция PC Gamer проверила коды на сохранении до финала истории Джейсона и Люсии. Игра их проигнорировала. Зато испытания можно проходить заранее — к финалу игра уже учтет заработанные медали и тренировки.
Как вводить чит-коды на PS5
После финала откройте меню паузы и выберите «Прогресс» → «Читы». Здесь можно посмотреть, какие коды вам доступны и что осталось сделать, чтобы открыть остальные.
Чтобы ввести код, вернитесь в игру и нажмите ↑ на крестовине DualSense — откроется телефон персонажа. Удерживая L1, нажмите R1. Затем наберите стрелками крестовины одну из комбинаций ниже.
Сохранитесь перед вводом кода. Как только чит сработает, игра отключит сохранения и трофеи до конца сеанса. Чтобы снова включить их, выйдите из игры и загрузите прежнее сохранение.
Деньги, розыск и способности персонажа
250 000 долларов. Пройдите основной сюжет.
↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →
Пьяный режим. Потратьте 2500 игровых долларов на алкоголь.
↑ ← → ↑ ↑ ← → ↑ ← →
Повысить уровень розыска. 50 раз уйдите от погони с тремя звездами розыска.
← ↓ → ↓ ↑ → ↑
Повысить внимание полиции (Heat). 25 раз уйдите от погони с тремя звездами. Этот код повышает внимание полиции по всей карте.
← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑
Бесконечная концентрация. Пройдите основной сюжет.
↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →
Бронежилет. Проведите 100 тренировок.
↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓
Патроны и эффекты в бою
Пополнить все патроны. Нужны бронзовые медали в тире или награды выше. PowerPyx указывает 25 медалей, PC Gamer — 20. Условие можно посмотреть в меню читов, в строке Max Ammo.
↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←
Бесконечные патроны. Заработайте в тире 25 серебряных или золотых медалей.
↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓
Стрельба без перезарядки. Заработайте в тире 25 золотых медалей.
↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑
Отбрасывание от ударов и выстрелов (Attack Force). Пройдите основной сюжет. С этим читом противники отлетают при попадании.
↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓
Взрывающиеся мячи. Заденьте взрывами 20 противников. После разблокировки этого чита спортивные мячи взрываются при ударе.
↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →
Транспорт и фильтры
Сила столкновений (Vehicle Force). Сбейте насмерть 25 противников на машине. С этим читом транспорт отбрасывает цели при столкновении.
↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓
Пожарная машина MTL Pumper. Найдите эту пожарную машину, чтобы она появилась в разделе «Прогресс». После этого ее можно вызвать кодом.
← ↑ → ↓ ← → → ↑
Фильтр Cataclysm. Найдите автомобиль Martha’s Vamos. Фильтр окутывает игровой мир дымом.
↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → →
Фильтр Faded Glory. Ограбьте 50 магазинов с напарником. Изображение станет похожим на картинку старого цветного телевизора.
↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →
Комментарии
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Многие думают, что чем больше мозг, тем выше интеллект — конечно, с поправкой на пропорции. Например, у кита мозг больше нашего, но мы умнее, ведь в процентах от массы тела наш мозг весомее. А еще важна поверхность коры и многие другие факторы. Но все эти закономерности поставил под вопрос обычный шмель. При совершенно ничтожном количестве нейронов он показал серьезные возможности. Исследователи все еще разбираются, как шмелям это удалось, но похоже, что все дело в необычной структуре и организации их мозга.
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