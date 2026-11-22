Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

В сети опубликовали первый набор чит-кодов GTA VI

После финала GTA VI игрок может получить 250 000 долларов за восемь нажатий на крестовину. У других читов есть дополнительные условия. В подборке — 15 комбинаций для PlayStation 5 и задания, которые их открывают.

Джейсон и Люсия в кабриолете в Grand Theft Auto VI / © Rockstar Games

Сайт PowerPyx собрал первые комбинации кнопок для GTA VI. Редакция PC Gamer проверила коды на сохранении до финала истории Джейсона и Люсии. Игра их проигнорировала. Зато испытания можно проходить заранее — к финалу игра уже учтет заработанные медали и тренировки.

Как вводить чит-коды на PS5

После финала откройте меню паузы и выберите «Прогресс» → «Читы». Здесь можно посмотреть, какие коды вам доступны и что осталось сделать, чтобы открыть остальные.

Чтобы ввести код, вернитесь в игру и нажмите ↑ на крестовине DualSense — откроется телефон персонажа. Удерживая L1, нажмите R1. Затем наберите стрелками крестовины одну из комбинаций ниже.

Сохранитесь перед вводом кода. Как только чит сработает, игра отключит сохранения и трофеи до конца сеанса. Чтобы снова включить их, выйдите из игры и загрузите прежнее сохранение.

Деньги, розыск и способности персонажа

250 000 долларов. Пройдите основной сюжет.

↑ → ↓ ← ↑ ← ↓ →

Пьяный режим. Потратьте 2500 игровых долларов на алкоголь.

↑ ← → ↑ ↑ ← → ↑ ← →

Повысить уровень розыска. 50 раз уйдите от погони с тремя звездами розыска.

← ↓ → ↓ ↑ → ↑

Повысить внимание полиции (Heat). 25 раз уйдите от погони с тремя звездами. Этот код повышает внимание полиции по всей карте.

← ↓ → ↓ ↑ ↓ ↑

Бесконечная концентрация. Пройдите основной сюжет.

↓ ↑ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ ↓ ↑ →

Бронежилет. Проведите 100 тренировок.

↓ ↑ ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↓

Патроны и эффекты в бою

Пополнить все патроны. Нужны бронзовые медали в тире или награды выше. PowerPyx указывает 25 медалей, PC Gamer — 20. Условие можно посмотреть в меню читов, в строке Max Ammo.

↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↑ ↓ ←

Бесконечные патроны. Заработайте в тире 25 серебряных или золотых медалей.

↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↓

Стрельба без перезарядки. Заработайте в тире 25 золотых медалей.

↓ ↑ → ↓ ← ← ↑ ↓ ↓ ↑

Отбрасывание от ударов и выстрелов (Attack Force). Пройдите основной сюжет. С этим читом противники отлетают при попадании.

↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ ↓

Взрывающиеся мячи. Заденьте взрывами 20 противников. После разблокировки этого чита спортивные мячи взрываются при ударе.

↓ ↑ ← ← → ↓ ↓ ↑ →

Транспорт и фильтры

Сила столкновений (Vehicle Force). Сбейте насмерть 25 противников на машине. С этим читом транспорт отбрасывает цели при столкновении.

↓ ↑ ← ← → ↓ ← ↑ ↓

Пожарная машина MTL Pumper. Найдите эту пожарную машину, чтобы она появилась в разделе «Прогресс». После этого ее можно вызвать кодом.

← ↑ → ↓ ← → → ↑

Фильтр Cataclysm. Найдите автомобиль Martha’s Vamos. Фильтр окутывает игровой мир дымом.

↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← → →

Фильтр Faded Glory. Ограбьте 50 магазинов с напарником. Изображение станет похожим на картинку старого цветного телевизора.

↓ ↓ ↑ → → ↑ ← ← ← →

Все 15 комбинаций для PS5 на одной карточке. Ее можно сохранить на телефон / © Naked Science

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl (Cmd) + Enter.