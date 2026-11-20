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151 человекоподобный робот установил рекорд Гиннесса, исполнив синхронный танец

Китай установил новый мировой рекорд Гиннесса: в Шэньчжэне 151 человекоподобный робот одновременно исполнил синхронный танец. В демонстрации приняли участие 20 роботов ENGINEAI T800, продемонстрировавших возможности группового управления, а также несколько групп гуманоидных роботов Unitree G1 и AGIBOT X2.

Человекоподобные роботы / © Engine AI

Рекордное выступление состоялось 17 ноября, накануне встречи лидеров экономик Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), которая прошла 18–19 ноября в Шэньчжэне — крупном технологическом центре на юге Китая.

Задача заключалась в том, чтобы за один час организовать одновременный танец максимально возможного числа человекоподобных роботов. Организаторы первоначально рассчитывали привлечь 110 машин, однако в итоге их оказалось значительно больше. Представитель Книги рекордов Гиннесса Сюн Вэнь объявил, что все 151 робота успешно завершили выступление.

© Engine AI

Организатором мероприятия выступило Управление искусственного интеллекта (робототехники) района Лунган города Шэньчжэня. В подготовке также участвовали специализированный магазин робототехники формата 6S, компания Engine AI Robotics Technology и другие предприятия отрасли.

Особую роль в демонстрации сыграли полноразмерные человекоподобные роботы T800 компании Engine AI. Двадцать таких машин продемонстрировали возможности технологии группового управления. Вместе с ними в выступлении участвовали роботы Unitree G1 и AGIBOT X2.

Выступление 151 робота стало не просто зрелищным представлением. Оно продемонстрировало, как достижения в области робототехники, управления движением и координации множества машин постепенно находят применение в публичных мероприятиях и других сферах.

По мере того как разработчики человекоподобных роботов приближаются к их коммерческому внедрению, подобные демонстрации с участием сразу нескольких машин позволяют наглядно показать потенциал согласованно работающих робототехнических систем — от индустрии развлечений до производства и сферы услуг. Массовые выступления роботов становятся одним из способов продемонстрировать возможности технологий, которые в перспективе могут выйти далеко за пределы показательных мероприятий.

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