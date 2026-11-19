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В Германии разработали первые в мире мосты из дерева и гранита

В столице Германии планируют построить два пешеходно-велосипедных моста с использованием новой технологии. Немецкие инженеры разработали конструкцию без бетона, сочетающую дерево и гранит. По их оценкам, такие мосты могут прослужить в три-пять раз дольше обычных деревянных сооружений и при этом существенно сократить выбросы углекислого газа (CO₂).

Проект моста из дерева и гранита / © Ingenieurbüro Miebach

Как сообщается, проект, разработанный исследователями Берлинского технического университета совместно с инженерной компанией Miebach, стал первым в мире примером объединения этих двух строительных материалов в конструкции моста. Чтобы проверить ее устойчивость и безопасность, специалисты провели многочисленные испытания на прочность.

Вместо бетона для защиты деревянных элементов от неблагоприятных погодных условий инженеры использовали массивные гранитные плиты. Теперь компания Miebach намерена построить два таких моста для пешеходов и велосипедистов в берлинском районе Шпандау.

Длина каждого сооружения составит около 15 метров. Они заменят старые деревянные мосты, которые пришли в негодность. Разработчики полагают, что сочетание дерева и гранита позволит не только увеличить несущую способность конструкций, но и упростит их демонтаж и последующую переработку материалов.

Исследователи рассчитывают, что в перспективе разработанная технология сможет стать образцом для строительства других пешеходных и велосипедных мостов по всей Германии.

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