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«Евклид» открыл каталог из 900 миллионов галактик для трехмерной карты Вселенной

Европейское космическое агентство опубликовало снимки и измерения более миллиарда небесных объектов. Эти данные лягут в основу трехмерной карты Вселенной.

Области обзора «Евклида» выделены желтым / © ESA, Euclid Consortium, NASA; ESA, Gaia, DPAC; ESA, Planck Collaboration, CC BY-SA 3.0 IGO

Европейское космическое агентство 12 ноября открыло первую крупную порцию данных телескопа «Евклид». В архиве — более 900 миллионов галактик и спектры свыше 160 миллионов источников света.

Участки обзора в сумме занимают примерно столько же места на небе, сколько 9500 видимых дисков полной Луны. Это около 14% площади, которую телескоп должен обследовать за всю миссию.

По спектрам астрономы смогут определять расстояния до галактик. Измерения нужны, чтобы расположить их в трехмерном пространстве: на обычном снимке две соседние точки могут оказаться объектами, разделенными огромным расстоянием.

На изображениях команда выделила около 15 тысяч кандидатов в системы с сильными гравитационными линзами. Так называют случаи, когда масса ближней галактики искривляет свет далекого объекта. С помощью таких линз можно оценить, как распределена масса, в том числе невидимая на снимке.

Расширенный выпуск данных намечен на середину 2027 года. ESA рассчитывает добавить измерения слабого гравитационного линзирования — небольших искажений формы галактик, заметных при статистическом сравнении множества изображений.

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