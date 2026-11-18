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ICEYE решила создать европейского конкурента SpaceX
Финская компания ICEYE, разрабатывающая спутники, объявила о намерении приобрести итальянского производителя ракет Avio. Сделка призвана создать первую в Европе полноценную вертикально интегрированную космическую компанию, которая будет самостоятельно заниматься всеми этапами работы — от производства спутников и ракет до запуска и эксплуатации космических аппаратов.
Предложение оформлено в виде добровольной тендерной оферты с оплатой наличными, которую итальянская дочерняя компания ICEYE направила акционерам Avio. Среди них — итальянский оборонный концерн Leonardo, выступающий одним из ключевых акционеров. В Avio сообщили, что совет директоров «принял к сведению уведомление» от ICEYE и рассматривает поступившее предложение о покупке.
Avio производит ракету-носитель Vega C с твердотопливными двигателями, способную выводить на низкую околоземную орбиту полезную нагрузку массой до 3,3 тонны. С 2022 года ракета совершила восемь запусков, семь из которых завершились успешно. Vega C стала развитием предыдущей версии ракеты Vega, которая с момента первого полета в 2012 году успешно стартовала 20 раз из 22.
По оценке недавнего доклада Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), ICEYE на сегодняшний день является самой успешной космической компанией нового поколения в Европе. В регионе развитие стартапов нередко сдерживают ограниченный доступ к частному капиталу, регуляторные барьеры и раздробленность рынков. После последнего раунда привлечения инвестиций в июне оценка стоимости ICEYE превысила 12 миллиардов долларов.
В ICEYE считают, что предлагаемая сделка позволит компании получить более надежный доступ к пусковым услугам. Avio же сможет привлечь инвестиции, необходимые для увеличения производства и частоты запусков ракет семейства Vega, которые в настоящее время совершают в среднем менее трех полетов в год.
Согласно последним оценкам, отдельный запуск Vega C обходится примерно в 55 миллионов долларов — лишь немного дешевле коммерческой стоимости отдельного запуска значительно более мощной ракеты Falcon 9 компании SpaceX. Практически все спутники ICEYE, за исключением первого демонстрационного аппарата View, отправились в космос в рамках совместных запусков Falcon 9 с попутной полезной нагрузкой. SpaceX намерена отказаться от этой услуги после 2028 года.
Стоимость места для спутника сопоставимых с аппаратами ICEYE размеров и массы в рамках таких запусков составляла около 700 000 долларов. Даже с учетом потенциальной экономии после приобретения Avio запуск спутника ICEYE на ракете Vega C может обойтись в два-три раза дороже.
В настоящее время Avio совместно с Европейским космическим агентством (ESA) финансирует разработку новой модификации ракеты — Vega E. Она получит новую, более эффективную верхнюю ступень на метановом топливе, которая заменит верхнюю часть Vega C.
Кроме того, в прошлом году ESA и Avio заключили контракт почти на 50 миллионов долларов на начало проектирования многоразовой верхней ступени. По своему концепту и внешнему облику она напоминает Starship компании SpaceX, хотя будет значительно меньше. Предполагается, что предварительные проектные работы позволят оценить возможность создания такой ступени в качестве потенциальной замены Vega E.
Практика показывает, что объединение производства ракет и спутников в рамках одной компании может давать существенные преимущества. Сеть Starlink и ракета Falcon 9 компании SpaceX вряд ли достигли бы сопоставимого успеха по отдельности. Rocket Lab, занимающая второе место среди американских операторов запусков по их количеству, после подтверждения надежности своей ракеты Electron довольно быстро расширила деятельность, начав производить спутники. Практически все американские компании, занимающиеся запусками, уже работают или планируют работать также в сфере производства спутников и предоставления услуг на орбите.
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