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«Чудо» под водой и совы-двойники: Nikon объявила победителей фотоконкурса Nikkor

Бронзовая награда в номинации «Природа» / © Akira Sato

Этот японский фотоконкурс проводится ежегодно с 1953 года. В нем могут участвовать фотографы из Японии — как любители, так и профессионалы. Конкурс включает множество номинаций и предусматривает крупные денежные и другие призы.

Снимок абсолютного победителя конкурса, олуша под водой / © Mayumi Takeuchi

Главный приз в этом году получила Маюми Такэути из префектуры Канагава. Она сделала снимок под водой, используя широкоугольный объектив, прочный водонепроницаемый бокс для камеры и импульсную вспышку. Фотограф находилась менее чем в метре от олуши. Жюри 74-го конкурса Nikkor Photo Contest назвало этот кадр «чудом».

Золотая награда в номинации «Природа» / © Koichiro Ikeda

Золотую награду в номинации «Природа» получил Коити Икэда из Фукуоки за впечатляющий снимок двух летящих сов, расположенных так, словно они отражают друг друга в зеркале. По данным Nikon, фотограф сделал кадр с помощью супертелеобъектива с фокусным расстоянием 800 миллиметров.

Серебряная награда в номинации «Природа» / © Keiko Negishi

Серебряную награду завоевала Кэйко Нэгиси, а бронзовыми призерами стали Масато Наката, Ясуюки Кониси и Акира Сато.

Бронзовая награда в номинации «Природа» / © Yasuyuki Konishi

Бронзовая награда в номинации «Природа» / © Masato Nakata

Победитель печатных фотографий в номинации «Природа» / © Rui Nagumo

В конкурсе печатных фотографий в номинации «Природа» победил фотограф из Токио Руи Нагумо, представивший очаровательный портрет белки. Серебряную награду получил Норихиро Икума, бронзовые — Ре Омото и Арихиро Сайто.

Серебряная награда среди печатных фотографий в номинации «Природа» / © Norihiro Ikuma

Бронзовая награда среди печатных фотографий в номинации «Природа» / © Ryo Omoto

Бронзовая награда среди печатных фотографий в номинации «Природа» / © Arihiro Saito

Снимки других участников конкурса можно посмотреть на официальном сайте премии.

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